Після виключення з фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський залишається керівником осередку Київської області однойменної партії. Крім того, він збереже статус народного обранця.

Джерела: "Свобода слова", 24 канал

Питання членства в партії повинні розглянути найближчим часом. Крім того, невдовзі відбудуться збори "Слуги народу".

До теми Дубінського виключили з фракції "Слуги народу"

Чи залишиться Дубінський "слугою народу"

Як зауважила у ефірі "Свободи слова" нардеп Ірина Верещук, хоча Дубінський і є керівником осередку Київської області, але на найближчому засіданні фракції "Слуга народу" це питання порушать і будуть вирішувати.

Водночас вона вважає, що інші члени "Слуги народу" продовжать працювати та не вийдуть із провладної фракції через Дубінського.

Інший "слуга народу" Віталій Безгін у коментарі 24 каналу зазначив, що Дубінський продовжить працювати у Раді. Але вже в статусі позафракційного. Річ у тім, що він є мажоритарником.

Якби він був списковиком, то він би склав мандат. Оскільки він – мажоритарник, якого обрали представники округу – він зберігає за собою статус народного депутата,

– пояснив народний обранець.

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Виключення Дубінського: головне

11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.

й інформаційних ресурсів з України, зокрема У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.

За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.

Проте нардеп себе винним не визнає. Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.



Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу