Транспортного локдауну не буде: як їздитимуть потяги у червоній зоні
Уряд 22 березня дозволив місцевій владі самій вирішувати, чи забороняти громадський транспорт у червоній зоні карантину. Укрзалізниця теж обмежуватиме посадку та висадку пасажирів лише за рішенням Державних або регіональних комісій.
Источник:Укрзалізниця
Відтак чинний розклад руху потягів залишається незмінним. Жодних обмежень щодо посадки й висадки, наприклад, у Києві, не буде, поки немає рішення комісії.
Важливо Уряд змінив правила роботи громадського транспорту у червоній зоні
Про зміни повідомлять завчасно
Заявили, що автоматичного транспортного локдауну не буде. Якщо зміни все ж таки ухвалять, Укрзалізниця обіцяє завчасно повідомити. Зокрема, щодо транспорту у Києві КМДА має вирішити 22 березня.
Крім того, в УЗ вкотре закликали пасажирів серйозно сприймати обмеження та носити маски на вокзалах та у потягах. Просять максимально убезпечити себе, інших пасажирів, а також працівників залізниці.
Червона зона в Україні
- Наразі 6 областей України перебувають у червоній зоні: Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська, Житомирська та Київська.
- Крім того, Міністерство охорони здоров'я віднесло до червоної зони ще й Сумщину. Щоправда, поки місцева комісія ТЕБ і НС не погодила введення обмежень.
- Щобільше, карантин посилюють у кількох регіонах поза червоною зоною. Наприклад, на Черкащині, Харківщині, у Миколаєві та Хмельницькому.
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