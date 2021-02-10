Судовий розгляду вже другої справи про імпічмент Дональду Трампу особливий. Адже злочин, в якому обвинувачують колишнього президента – підбурювання до заколоту – має, на думку менеджерів імпічменту, одну дуже наочну ілюстрацію.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Мовиться про штурм Капітолія. Саме з цього сторона обвинувачення і розпочала представлення своїх аргументів

До теми Сенат США підтвердив конституційність процесу імпічменту Трампа

Судовий розгляд справи про імпічмент

Напередодні у вівторок, 9 лютого, Сенат ухвалив перше рішення у справі про імпічмент Дональда Трампа. 56 сенаторів: усі 50 демократів та 6 республіканців, проголосували за те, щоб визнати процес імпічменту вже не президента – неконституційним. Також вони погодилися розглянути звинувачення проти нього по суті.

Проєкт резолюції

На розгляд Конгресу США подали проєкт резолюції щодо невизнання урядом США претензії Росії на Крим. Документ, автором якого є конгресмен-демократ Джеральд Конолі, у разі схвалення Конгресу на законодавчому рівні заборонить визнавати претензії Росії на суверенні права щодо Криму та інші питання.

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Коментуючи цей документ, Конолі порівняв невизнання окупації Криму Росією з декларацією Веллеса, якою закріплювалась позиції США з невизнання прав СРСР на країни Балтії.

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