Прем'єр-міністр України за часів президента-втікача Віктора Януковича обіцяв ліквідувати наслідки світової кризи для держави та провести низку реформ. Проте Миколу Азарова запам'ятали саме через дивну мову.

Азаров говорив, мовляв, в країні сформувався цілий "прошарок кровосісів" – ці слова подеколи досі згадують. Він увійшов в українську політику на початку 2000-х років, відтоді був членом багатьох організацій, як партійних, так і державних.

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У 2010 році, після перемоги Януковича на виборах, він стабільно прийшов до влади у ролі прем'єр-міністра, тоді й почав закликати всіх "працювати, а не нити".

"Не треба "скігліті", треба брати лопату і годувати свою сім'ю", – казав тоді Азаров.

"Азіровка" – мова офіційних виступів Азарова

"Порядки" в країні він також наводив відштовхуючись від своїх "папєрєдніків". Так Микола Азаров став основоположникам "азіровки" – мови так званих офіційних виступів прем'єра.

За часів при владі, крилатих фраз прем'єра стало так багато, що слова із його промов можна складати в окремий словник.



Словник "азіровки" / Фото 24 каналу

Наприклад, у "перекладі" з мови Азарова на українську слово "потнякі" – це платники, а усім відомі "кровосісі" – кровопивці.

Хто ще намагався опанувати "азірівку"

"Азіровка" фактично була мовою офіційних виступів не лише Миколи Азарова, а й в більшості його так званої молодої команди.

Варто лише згадати промову Наталії Королевської в залі Верховної Ради, де мовилося чи то про кішок, чи про "кишки".



Королевська теж відзначалася дивною мовою / Скриншот з відео 24 каналу

Заговорити "азіровкою" свого часу намагався і Олег Ляшко, звертаючись безпосередньо до її основоположника Миколи Азарова. Проте вивчити діалект він не зумів, адже читав з папірця.

Щоправда, Азаров втікав з України не через Ляшка, а коли вже стало гаряче – у 2014 році. Разом з прем'єром пішов у відставку і весь його уряд.



Азаров перебуває у розшуку / Фото "Української правди"

Наразі Микола Азаров перебуває у розшуку Служби безпеки. В Україні проти нього відкрили низку кримінальних справ, проте його "азіровку" досі можна почути навіть у Верховній Раді, як жарт.