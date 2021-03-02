Віктор Медведчук заявив, що упродовж багатьох років нібито намагався вберегти Оксану Марченко від походу у політику. Однак наразі проросійський політик підтримує рішення дружини вступити до лав "Опозиційної платформи – за життя".

Кум Володимира Путіна Медведчук заявив, що Марченко вступила у партію, написала заяву до Київської організації, і займатиметься, зокрема, політичною діяльністю.

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Так, вона таке прийняла рішення, і я її підтримав,

– наголосив проросійський політик.

За словами Медведчука, раніше його скандальна дружина займалася благодійністю. Окрім того, кум Путіна наголосив, що Марченко – "глибоко віруюча людина", яка начебто підтримує Українську православну церкву.

Зауважте! Марченко також захоплюється релігійністю свого кума – Путіна, який окупував українські території. Під час війни на Донбасі загинули та постраждали десятки тисяч людей. Однак Марченко заявила, що Путін – щирий православний.

Що ще сказав Медведчук

Проросійський політик не відчуває власної провини за те, що його дружина потрапила під санкції. Медведчук спростував твердження, нібито він переписав свій бізнес на Марченко.

За словами кума Путіна, його дружина завжди володіла 50% його бізнесу.

Зверніть увагу! За даними журналістів, значний відсоток бізнесу Марченко перебуває у Росії. Зокрема, дружині Медведчука належить московська будівельна компанія " НЗНП Инжиниринг". Окрім того, Марченко володіє нафтовим бізнесом, який постачає пальне в окупований Крим.

Медведчук наголосив: "те, що ви називаєте "переписав бізнес", – було переоформлено з однієї простої причини: якби я залишався прямим власником цих підприємств, вони всі підпали б під санкції". Мовиться про санкції з боку США.

У своєму вчинку Медведчук не бачить нічого протиправного. Він аргументує це тим, що переписав бізнес на дружину, а не сусідку чи тещу.

Майбутнє Марченко в ОПЗЖ

Медведчук вважає, що його дружина буде активним членом ОПЗЖ. Вона поповнила лави проросійської партії, щоб показати свою вже не громадську, а політичну позицію.

Зверніть увагу! Про вступ до ОПЗЖ Марченко оголосила 19 лютого 2020 року. Це сталося після рішення РНБО про запровадження санкцій проти Медведчука та Марченко.

Водночас наразі Медведчук нібито не бажає, щоб його дружина стала президенткою України.

"Я вважаю, що Україна повинна позбутися цієї посади. Я вважаю, що в Україні повинна бути парламентська форма правління. І з кожним роком я в цьому дедалі більше переконуюся", – наголосив Медведчук.

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