Мер Львова Андрій Садовий закликав до діалогу сторони після пікету на підтримку Сергія Стерненка на Банковій. За його словами, з того часу було все, окрім конструктивного вирішення ситуації.

Міський голова Львова заявив, що на прямих ефірах були чиновники, активісти, і навіть помальовані двері, Однак це зовсім не наблизило до вирішення ситуації.

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Щоб сформувати свою позицію я завжди пробую спроектувати ситуацію на себе і своїх близьких. І що вийшло цього разу?

На місці тих, кого Арестович називає політичними в'язнями можу опинитись я, мої близькі, або ще гірше – наші діти,

– зазначив Андрій Садовий.

Водночас він наголосив, що не проти, аби винні у злочинах були покарані. Однак спочатку потрібно довести їхню вину, що потім не забирати у людей дні і роки їхнього життя.

"Я не вірю в судову реформу у країні, де стан дверей важливіший за права людини. І байдуже, що це за двері. Здається вони ведуть нас не туди", – зауважив мер Львова.

Міський голова додав, що готовий забезпечити у Львові якісний майданчик для зустрічі представників усіх сторін. Єдиною умово є розмова, яка має відбутись у закритому режимі, без камер.

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