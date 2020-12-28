Wizz Air может зайти в шестой город Украины: какой именно
Лоукост Wizz Air может начать осуществлять полеты из Винницы. Венгерская авикомпания уже представлена в 5 других городах Украины.
С какими городами будет авиасообщение в Виннице
Винницкие власти уже провели переговоры с Wizz Air весной 2020 года. Об этом информируют Avianews со ссылкой на Винницкого городского главу Сергея Моргунова.
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Нам подтвердили четыре направления – Германию, Польшу, Австрию и Венгрию,
- сказал Моргунов.
Речь идет об авиасообщении Винницы с Берлином, Будапештом, Веной и Варшавой. Следующий приоритет – рейсы в Италию.
В Виннице реконструируют взлетно-посадочную полосу
По словам мэра Винницы, теперь необходимо гарантировать безопасность полетов. Для этого нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу. На это уже выделили 604 миллиона гривен. Также планируют провести реконструкцию терминала. Это позволит увеличить пропускную способность до 400 пассажиров в час.
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