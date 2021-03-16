40 украинских ветеранов впервые выступят на международных мультиспортивных соревнованиях Warrior Games – "Игры Воинов" – в США. Регистрация начнется уже с 22 марта.

В Министерстве по делам ветеранов Украины рассказали, что всего в соревнованиях примут участие команды из 8 стран мира: кроме США и Украины – Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

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Украина впервые в истории вовлечена в Warrior Games

Привлечение Украины к Warrior Games стало результатом успешных переговоров организационного комитета "Игр непокоренных" в Украине и сборной Украины на "Играх непокоренных" в Гааге, которые длились с 2019 года.

Включение Украины в Warrior Games будет способствовать расширению возможностей спортивной реабилитации украинских ветеранов и военнослужащих уже в 2021 году,

– подчеркнула координатор Warrior Games в Украине Оксана Горбач.

И добавила, что это особенно актуально в условиях пандемии и массового переноса мероприятий, среди которых и "Игры Непокоренных", на 2022.

Теперь выступить на Warrior Games смогут ветераны и действующие военнослужащие:

Вооруженных сил Украины,

Национальной гвардии,

Госпогранслужбы,

Национальной полиции,

Службы безопасности,

А также добровольческих формирований.

При условии, если они повредили здоровье при исполнении служебных обязанностей в зоне Операции Объединенных сил (Антитеррористической операции) или во время миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.



На "Игры Воинов" 2021 в США впервые поедут украинцы / Фото defense.gov

Чем известные Warrior Games и для чего их проводят

Warrior Games – это соревнования для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения, травмы, или заболели во время выполнения служебных обязанностей.

Минобороны США организует это мероприятие уже 8 год подряд. В 2021 Warrior Games пройдут с 12 по 22 сентября в Орландо во Флориде.

Отбор украинских кандидатов пройдет в рамках национальных соревнований в Киеве, запланированных на середину мая. Регистрация начнется уже в марте.