Потерпілий від колишнього нардепа Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус вирішив забрати свою заяву. Чоловіку виплатили компенсацію, і він відмовився від будь-яких претензій.

Про те, що Хімікус вирішив забрати заяву щодо екснардепа Пашинсього, повідомила адвокатка потерпілого Марина Паринова.

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Заяву забрав, стрілянину пробачив

Сьогодні (9 березня – 24 канал) Хімікус ухвалив рішення відкликати свій цивільний позов у справі за звинуваченням Пашинського. Потерпілому виплатили компенсацію, він повідомив суду, що пробачив Пашинському й хоче залишити цей жах позаду,

– розповіла адвоката.

Вона додала, що це – позиції її підзахисного, і вона ніяк на неї не може вплинути. Водночас її ставлення до екснардепа не змінилося.

Паринова уточнила, що всі 4 роки вони "чесно й послідовно виконували взяте на себе зобов'язання захищати інтереси Хімікуса та боротися за відновлення справедливості".

Подальший розгляд кримінальної справи щодо Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого.

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