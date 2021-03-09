Взяв компенсацію і все пробачив: потерпілий у справі екснардепа Пашинського забрав заяву
Потерпілий від колишнього нардепа Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус вирішив забрати свою заяву. Чоловіку виплатили компенсацію, і він відмовився від будь-яких претензій.
Источник:www.facebook.com
Про те, що Хімікус вирішив забрати заяву щодо екснардепа Пашинсього, повідомила адвокатка потерпілого Марина Паринова.
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Заяву забрав, стрілянину пробачив
Сьогодні (9 березня – 24 канал) Хімікус ухвалив рішення відкликати свій цивільний позов у справі за звинуваченням Пашинського. Потерпілому виплатили компенсацію, він повідомив суду, що пробачив Пашинському й хоче залишити цей жах позаду,
– розповіла адвоката.
Вона додала, що це – позиції її підзахисного, і вона ніяк на неї не може вплинути. Водночас її ставлення до екснардепа не змінилося.
Паринова уточнила, що всі 4 роки вони "чесно й послідовно виконували взяте на себе зобов'язання захищати інтереси Хімікуса та боротися за відновлення справедливості".
Подальший розгляд кримінальної справи щодо Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого.
Справа Пашинського: що відомо
- Наприкінці грудня 2016 року на Київщині між В'ячеславом Хімікусом та Сергієм Пашинським спалахнув словесний конфлікт.
- Під час суперечки екснардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю і вистрілив чоловікові в ліву ногу.
- У результат потерпілий отримав ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.
- 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського – мовляв, у його діях злочину не знайшли.
- 14 листопада 2018 року поліція вручила підозру вже Хімікусу – у хуліганському нападі на Пашинського.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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