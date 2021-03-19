По делу о взрывах в Балаклее Харьковской области объявили подозрение экс-майору Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла на территории военной части в 2019 году.

О подозрении мужчине сообщили 17 марта.

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Что известно о подозрении

Следствие утверждает, что 15 ноября 2019 года взрывы произошли из-за небрежного отношения офицера к службе.

Это подтвердили проведенные экспертизы. Поэтому теперь решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование и в дальнейшем продолжается.

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