Взрывы в Балаклее: экс-майору ВСУ объявили подозрение
По делу о взрывах в Балаклее Харьковской области объявили подозрение экс-майору Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла на территории военной части в 2019 году.
О подозрении мужчине сообщили 17 марта.
Читайте также Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две совершенно разные версии событий
Что известно о подозрении
Следствие утверждает, что 15 ноября 2019 года взрывы произошли из-за небрежного отношения офицера к службе.
Это подтвердили проведенные экспертизы. Поэтому теперь решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование и в дальнейшем продолжается.
Взрывы на складах в Балаклее: что нужно знать
- Впервые боеприпасы на складах взорвались в марте 2017 года. Это произошло после пожара на арсенале. Тогда погибли 2 женщины, а сотни домов были повреждены или разрушены.
- В мае 2018 года на арсенале снова вспыхнул пожар из-за возгорания травы. Огонь перешел к военным складам и произошел взрыв.
- В ноябре 2019 года на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация. Тогда прозвучали не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле.
- К сожалению, 3 военнослужащих погибли и 4 получили ранения.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter