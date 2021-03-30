Взрывы на артскладе под Мариуполем: экс-командира будут судить из-за халатности
Специализированная прокуратура завершила расследование взрывов на складе под Мариуполем. Поэтому бывшего командира одной из воинских частей будут судить из-за халатного отношения к военной службе.
Источник:Офис генпрокурора
Прокуроры выяснили: в условиях особого периода, военный проявил небрежное отношение, причинившее тяжкие последствия. Соответствующий обвинительный акт уже направлено в суд.
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Взрывы под Мариуполем: в чем вина военного
По данным следствия, бывший командир воинской части:
- не обеспечил надлежащее состояние противопожарной безопасности,
- Не организовал покос сухой травы,
- не сделал обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта. Она могла бы предотвратить и исключить распространение огня.
Из-за ненадлежащего исполнения военным своих обязанностей, огонь во время пожара перекинулся на территорию артскладов воинской части.
Склад был окружен хозяйственными землями
Взрывы на артскладе под Мариуполем: что известно
- 22 сентября 2017 года на складе с оружием на территории военной части возле села Новоянисоль произошел пожар.
- После воспламенения и распространения огня начали взрываться боеприпасы, которые были на складе.
- Пожар возник на сельскохозяйственном поле и перекинулся на территорию склада.
- Пожар удалось потушить, а пиротехники вскоре разминировали территорию вокруг склада.
- Из-за взрывов никто не пострадал.
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