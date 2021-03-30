Специализированная прокуратура завершила расследование взрывов на складе под Мариуполем. Поэтому бывшего командира одной из воинских частей будут судить из-за халатного отношения к военной службе.

Прокуроры выяснили: в условиях особого периода, военный проявил небрежное отношение, причинившее тяжкие последствия. Соответствующий обвинительный акт уже направлено в суд. К теме Служащих Минобороны будут судить за присвоение бюджетных 11 миллионов на строительстве казарм Взрывы под Мариуполем: в чем вина военного По данным следствия, бывший командир воинской части: не обеспечил надлежащее состояние противопожарной безопасности,

Не организовал покос сухой травы,

не сделал обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта. Она могла бы предотвратить и исключить распространение огня. Из-за ненадлежащего исполнения военным своих обязанностей, огонь во время пожара перекинулся на территорию артскладов воинской части.

Склад был окружен хозяйственными землями Взрывы на артскладе под Мариуполем: что известно 22 сентября 2017 года на складе с оружием на территории военной части возле села Новоянисоль произошел пожар.

После воспламенения и распространения огня начали взрываться боеприпасы, которые были на складе.

Пожар возник на сельскохозяйственном поле и перекинулся на территорию склада.

Пожар удалось потушить, а пиротехники вскоре разминировали территорию вокруг склада.

Из-за взрывов никто не пострадал.