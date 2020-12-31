Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что взрывное устройство подложили не только под дверь квартиры его матери в Ровно, но и под дверь родителей его жены. Последние живут на Борщаговке в Киеве.

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Как сообщил активист-антикоррупционер, инцидент произошел в 9-этажке. И все 9 этажей полиция эвакуировала. На месте также работали взрывотехники. Об этом Шабунин написал в фейсбуке.

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Неважно, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов. Например, Нацполиция Авакова за полгода так и не удосужилась найти хотя бы исполнителей поджога моего дома. О заказчиках нечего и говорить,

– подчеркнул Шабунин.

Также он рассказал, что ждет официального сообщения от полиции.

Где могли подложить взрывчатку

Добавим, что сейчас в полиции еще не прокомментировали инцидент. Правда, ресурс "Киев оперативный" сообщил, что на Якуба Коласа, 23 (это район Борщаговка) на одном из этажей найдены гранаты. В итоге всех жителей вывели из дома.

На месте работают взрывотехники, правоохранители, бойцы ГСЧС и врачи скорой.

Актуально Маму собирались убить, очевидно, что это "привет" мне, – Шабунин

Предыдущие нападения на Виталия Шабунина: главное

В конце июля неизвестные подожгли его дом. Тогда там находились родители его жены. Их спасла соседка.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Впрочем, активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.

Еще один инцидент произошел накануне, 30 декабря. Предметы, похожие на гранаты, обнаружили под дверью квартиры матери Шабунина. Она живет в Ровно.

В результате жители были эвакуированы. На месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатка не обнаружена.