Под дверь квартиры матери Виталия Шабунина заложили взрывчатку: детали
В Ровно вечером 30 декабря обнаружили взрывчатку под дверью квартиры матери антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Ранее неизвестные подожгли дом, где были родители его жены.
Правоохранители устанавливают лицо или группу лиц, которые могут быть причастны к закладке самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила Национальная полиция.
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Информация об обнаруженной взрывчатке поступила в полицию в 21:20 30 декабря. На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Взрывчатка состоит из двух гранат и черной коробки. Правоохранители пытаются установить не только причастных к этому инциденту, но и их мотивы.
Сам Виталий Шабунин на момент публикации новости никак ее не прокомментировал. Но важно, что это уже второе в течение года покушение на семью активиста.
Что известно о предыдущем покушении на родных Шабунина:
- Дом Виталия Шабунина подожгли неизвестные ночью 23 июля. В тот момент в доме были родители его жены, которых спасла соседка.
- За 2 недели до этого газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме, поэтому газ взорваться не мог.
- Полиция открыла уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Впрочем активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.
- Впоследствии экспертиза показала, что пожар в доме был ничем иным, как умышленным поджогом.
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