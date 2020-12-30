В Ровно вечером 30 декабря обнаружили взрывчатку под дверью квартиры матери антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Ранее неизвестные подожгли дом, где были родители его жены.

Правоохранители устанавливают лицо или группу лиц, которые могут быть причастны к закладке самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила Национальная полиция.

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Информация об обнаруженной взрывчатке поступила в полицию в 21:20 30 декабря. На место немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Взрывчатка состоит из двух гранат и черной коробки. Правоохранители пытаются установить не только причастных к этому инциденту, но и их мотивы.

Сам Виталий Шабунин на момент публикации новости никак ее не прокомментировал. Но важно, что это уже второе в течение года покушение на семью активиста.

Что известно о предыдущем покушении на родных Шабунина: