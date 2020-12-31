Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что взрывчатка под дверью его мамы – это запугивание для него. Тот, кто за этим стоит, уверен в собственной безнаказанности.

Правоохранительная система не в состоянии обеспечить элементарную безопасность своих граждан. Об этом Виталий Шабунин написал на своей фейсбук-странице.

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"Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", – сказал он.

Шабунин уверен, что этому способствовала несостоятельность, коррумпированность или госизмена министра МВД, генпрокурора, главы СБУ и судебной шоблы.

Все вместе они так и не удосужились наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная,

– подчеркнул глава Центра противодействия коррупции.

Также добавил: "Не имеет значения, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или русские, – сделать это им позволила неспособность государства достойно ответить в сотнях предыдущих нападений".

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