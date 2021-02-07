Взрыв в торговом центре прогремел в Черновцах: что известно – фото
В Черновцах в торговом центре "Майдан" прогремел взрыв. Инцидент произошел в одном из ресторанов на третьем этаже утром 7 февраля.
В результате взрыва разбиты окна и повреждены помещения, а именно часть коридора торгового центра. Люди, к счастью, не пострадали.
Подробнее о взрыве в Черновцах
- В полиции со ссылкой на главного инженера заведения говорят, что взрыв прогремел в складском помещении ресторана. Причина – неизвестна.
- В соцсетях пишут, что внутри помещения взорвался баллон с газом.
- Правоохранители уточнили, что инцидент произошел примерно в 8:30 утра. В это время в ресторане уже были посетители. Всех эвакуировали.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. На место происшествия направили следственно-оперативную службу, работников патрульной полиции, ГСЧС и газовой службы.
- ТЦ "Майдан" располагается на улице Героев Майдана, 71.
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