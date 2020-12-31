Вблизи Каменки Донецкой области мужчина получил ранения в результате взрыва. В этот момент он находился в тракторе. Инцидент произошел 30 декабря.

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Известно, что раненому – 40 – 49 лет. Взрыв произошел, когда он ехал на тракторе в поле. Об этом говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ.

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В результате взрыва пострадавшего выбросило из трактора. Как рассказал мужчина, после его доставили в больницу в Константиновке. А трактор полностью сгорел.

В тот же день медработница больницы в Константиновке сообщила по телефону, что 20 декабря к ним поступил мужчина (40 – 49 лет) с осколочными ранениями головы. По ее словам, травмы могли возникнуть от срабатывания взрывного устройства. Медик добавила, что мужчину выписали в тот же день.

Заметим, что в течение 30 декабря наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали 58 нарушений перемирия, в том числе 32 взрыва:

31 взрыв неопределенного происхождения,



1 разрыв боеприпаса из вооружения неустановленного типа.

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Добавим, что похожий случай произошел 20 декабря вблизи Авдеевки. Там боевики уничтожили трактор из станкового противотанкового гранатомета. В результате один из трактористов получил ранения.

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