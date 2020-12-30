Взрыв на Позняках: все 40 семей наконец получат новое жилье
Все 40 семей, чье жилье разрушилось в результате взрыва на Позняках, наконец получат новые квартиры. Правда, денег на ремонт пострадавшим еще не выделили.
В настоящее время 24 семьи уже получили право собственности на новые квартиры. Остальные – вскоре получат. Об этом заявила депутат Леся Забуранная, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
К теме Нам в очередной раз только обещают: пострадавшие от взрыва на Позняках обратились к Зеленскому
Еще 16 семей подали документы на оформление квартир. Все пострадавшие уже видели свои новые квартиры. Они получат жилье в двух жилых комплексах: "Хрустальные источники" и "Лесная сказка".
Забуранная утверждает, что новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках.
Кто будет делать в квартирах ремонт
Депутат отметила, что теперь встал вопрос ремонта и обустройства квартир. По ее словам, надеются, что Киевский горсовет предоставит семьям материальную помощь. Однако ремонт пострадавшие будут делать самостоятельно.
Взрыв на Позняках: коротко
- Взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве прозвучал 21 июня 2020 года.
- В результате обвала нескольких этажей погибло 5 человек.
- Предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.
- Дом почти сразу признали непригодным для жизни. В дальнейшем многоэтажку снесут.
Поделиться новостью