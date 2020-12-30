Все 40 семей, чье жилье разрушилось в результате взрыва на Позняках, наконец получат новые квартиры. Правда, денег на ремонт пострадавшим еще не выделили.

В настоящее время 24 семьи уже получили право собственности на новые квартиры. Остальные – вскоре получат. Об этом заявила депутат Леся Забуранная, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Еще 16 семей подали документы на оформление квартир. Все пострадавшие уже видели свои новые квартиры. Они получат жилье в двух жилых комплексах: "Хрустальные источники" и "Лесная сказка".

Забуранная утверждает, что новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках.

Кто будет делать в квартирах ремонт

Депутат отметила, что теперь встал вопрос ремонта и обустройства квартир. По ее словам, надеются, что Киевский горсовет предоставит семьям материальную помощь. Однако ремонт пострадавшие будут делать самостоятельно.

Взрыв на Позняках: коротко