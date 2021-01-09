Взрыв на газопроводе возле Лубнов: состоялись экстренные отключения – список населенных пунктов
Лубныгаз подтвердил информацию о взрыве на газопроводе. Инцидент произошел на участке вблизи села Калайдинцы на Полтавщине. Из-за повреждения газопровода в компании заявили об экстренных отключениях газа.
Детали заявления Лубныгаза о взрыве на газопроводе
Авария повлияла на работу газораспределительных станций "Новички" и "Вишневое" Оржица. Поэтому произошли аварийные отключения газа. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице компании "Лубныгаз".
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Какие населенные пункты остались без газа из-за взрыва
- Лазорки,
- Новооржицкое,
- Райозеро,
- Тарасенково,
- Вишневое,
- Яблонево,
- Воронинцы,
- Черевки,
- Хорошки,
- Новое,
- Загребельное,
- Тимки,
- Пилиповичи,
- Несено-Иржавец,
- Полуниевка.
Все они входят в Оржицкий район и подключены к газораспределительной станции "Вишневое".
Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты. В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104,
– отметили в Лубныгазе.
В компании добавили, что все аварийные службы вышли на дежурство в оперативном режиме.
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Взрыв на газопроводе на Полтавщине: коротко
- Инцидент произошел вечером 9 января. Говорится о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз).
- Предварительная причина – взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.
- Пока информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва нет.
- В полиции заявили, что на место происшествия сразу же отправились правоохранители и бригада ГСЧС.
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