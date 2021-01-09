Лубныгаз подтвердил информацию о взрыве на газопроводе. Инцидент произошел на участке вблизи села Калайдинцы на Полтавщине. Из-за повреждения газопровода в компании заявили об экстренных отключениях газа.

Детали заявления Лубныгаза о взрыве на газопроводе

Авария повлияла на работу газораспределительных станций "Новички" и "Вишневое" Оржица. Поэтому произошли аварийные отключения газа. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице компании "Лубныгаз".

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Лазорки,

Новооржицкое,

Райозеро,

Тарасенково,

Вишневое,

Яблонево,

Воронинцы,

Черевки,

Хорошки,

Новое,

Загребельное,

Тимки,

Пилиповичи,

Несено-Иржавец,

Полуниевка.

Все они входят в Оржицкий район и подключены к газораспределительной станции "Вишневое".

Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты. В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104,

– отметили в Лубныгазе.

В компании добавили, что все аварийные службы вышли на дежурство в оперативном режиме.

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Взрыв на газопроводе на Полтавщине: коротко