В многоэтажке в Запорожье на улице Волонтеров произошел взрыв.

Предварительно предполагают, что это был взрыв гранаты.

Сейчас известно, что погибли 2 мужчин. Также с многочисленными травмами госпитализировали женщину.

Детали события

Взрыв произошел утром 10 марта на 7 этаже 9-этажки. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.