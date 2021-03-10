Взрыв многоэтажки в Бердянске: есть жертвы
В многоэтажке в Запорожье на улице Волонтеров произошел взрыв.
Предварительно предполагают, что это был взрыв гранаты.
Сейчас известно, что погибли 2 мужчин. Также с многочисленными травмами госпитализировали женщину.
Детали события
Взрыв произошел утром 10 марта на 7 этаже 9-этажки. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter