После взрыва в Лубнах 17 населенных пунктов остались без газа. Газоснабжение местным жителям удалось полностью восстановить.

Возобновление поставок газа в Лубнах: что известно

По состоянию на 11:00 газоснабжение во всех 17 населенных пунктах восстановили. Об этом сообщили в Телеграме МВД Украины.

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Сейчас специалисты ГСЧС проводят оповещение населения о восстановлении газоснабжения, которое накануне прекратили из-за отключения ГРС "Вишневое".

Спасатели просят людей быть дома и следить за своими газовыми приборами.

Напомним, утром 10 января там начался технический процесс стравливания газа. Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Телеграме сообщил, что газоснабжение восстановят в течение ближайших часов.

Что известно об отключении газа на Полтавщине

Из-за взрыва в Лубнах без газа были

2 860 абонентов;

4 сельсовета;

7 бюджетных учреждений.

Сразу после аварии прекратили газоснабжение для примерно 3 500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района.

Газ выключили в таких селах: Вишневое, Воронинцы, Загребельное, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.

Что говорят в ГСЧС

По состоянию на утро 10 января факельное горение не наблюдают, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ездят к местным жителям и рассказывают, как пользоваться газовыми устройствами перед началом возобновления газоснабжения.

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