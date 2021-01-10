Взрыв в Лубнах: газоснабжение полностью восстановили
После взрыва в Лубнах 17 населенных пунктов остались без газа. Газоснабжение местным жителям удалось полностью восстановить.
Возобновление поставок газа в Лубнах: что известно
По состоянию на 11:00 газоснабжение во всех 17 населенных пунктах восстановили. Об этом сообщили в Телеграме МВД Украины.
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Сейчас специалисты ГСЧС проводят оповещение населения о восстановлении газоснабжения, которое накануне прекратили из-за отключения ГРС "Вишневое".
Спасатели просят людей быть дома и следить за своими газовыми приборами.
Напомним, утром 10 января там начался технический процесс стравливания газа. Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Телеграме сообщил, что газоснабжение восстановят в течение ближайших часов.
Что известно об отключении газа на Полтавщине
Из-за взрыва в Лубнах без газа были
- 2 860 абонентов;
- 4 сельсовета;
- 7 бюджетных учреждений.
Сразу после аварии прекратили газоснабжение для примерно 3 500 жителей 17 населенных пунктов Лубенского района.
Газ выключили в таких селах: Вишневое, Воронинцы, Загребельное, Казачье, Лазорки, Несено-Иржавец, Новое, Новооржицкое, Пилиповичи, Полуниевка, Райозеро, Тарасенково, Тимки, Хорошки, Хоружевка, Черевки и Яблоневое.
Что говорят в ГСЧС
По состоянию на утро 10 января факельное горение не наблюдают, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели ездят к местным жителям и рассказывают, как пользоваться газовыми устройствами перед началом возобновления газоснабжения.
Взрыв на газопроводе в Лубнах: что известно
- В городе Лубны, что на Полтавщине, вечером 9 января 2021 года произошел взрыв на газопроводе.
- Речь идет о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает "Укртрансгаз".
- По предварительной информации, причиной стала авария на газопроводе.
- После инцидента в "Лубныгазе" заявили об экстренных отключениях газа.
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