Взрыв в коронавирусной больнице в Турции: число жертв возросло
Из-за пожара после взрыва кислородного аппарата в отделении интенсивной терапии в турецкой коронавирусной больнице погибли 9 человек. Ранее сообщалось, что трагедия привела к гибели 8 больных COVID-19.
Пациентов перевели в другие больницы
11 больных COVID-19 пациентов больницы перевели в другие медицинские учреждения. Об этом в Твиттере сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Актуально В больнице Турции взорвался кислородный аппарат: многие больные COVID-19 погибли
Пока неизвестно в каком именно состоянии находятся пациенты.
Трагический случай, который произошел в реанимационном отделении в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество погибших достигло 9. Других пациентов, которые пострадали в результате пожара, команды экстренной помощи перевезли в соседние больницы,
– сказал Коджа.
По данным местных СМИ, министр вылетел в Газиантеп для проведения расследования на месте происшествия. В больнице сообщили, что на момент трагедии в реанимации на лечении находился 21 человек.
Что известно о трагедии в больнице Турции
- Инцидент произошел 19 декабря в 04:45.
- Работники медучреждения и спасатели успели быстро локализовать огонь.
- К сожалению, 7 пациентов больницы погибли в реанимационном отделении, 1 – во время перевода в другую больницу.
- Жертвам было от 56 до 85 лет.
Поделиться новостью