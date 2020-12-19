Из-за пожара после взрыва кислородного аппарата в отделении интенсивной терапии в турецкой коронавирусной больнице погибли 9 человек. Ранее сообщалось, что трагедия привела к гибели 8 больных COVID-19.

Пациентов перевели в другие больницы

11 больных COVID-19 пациентов больницы перевели в другие медицинские учреждения. Об этом в Твиттере сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Пока неизвестно в каком именно состоянии находятся пациенты.

Трагический случай, который произошел в реанимационном отделении в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество погибших достигло 9. Других пациентов, которые пострадали в результате пожара, команды экстренной помощи перевезли в соседние больницы,

– сказал Коджа.

По данным местных СМИ, министр вылетел в Газиантеп для проведения расследования на месте происшествия. В больнице сообщили, что на момент трагедии в реанимации на лечении находился 21 человек.

Что известно о трагедии в больнице Турции