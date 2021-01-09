Вблизи Лубен на Полтавщине вечером 9 января произошел взрыв на газопроводе. Сейчас там работают следователи, наряды ГСЧС и газовая служба.

Взрыв на газопроводе в Полтавской области: в полиции рассказали, что происходит на месте

Взрыв произошел вблизи села Енковцы. Сейчас здесь на расстоянии в приблизительно 3 километра в поле можно наблюдать горение. Возгорание произошло на месте, где залегает газопровод высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

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Правоохранители охраняют периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

В ГСЧС, со своей стороны, добавили что труба пока перекрыта в двух местах, но пожарные ждут, чтобы выгорел газ из трубы высокого давления и то, что в воздухе. Ведь существует угроза взрыва.

Все правовые квалификации делу будут предоставлять после ликвидации последствий инцидента. Сейчас ни одно уголовное дело – еще не открыто, поэтому говорить о причинах рано,

– отметил спикер Нацполиции Полтавщины.

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Взрыв на газопроводе в Полтавской области: коротко