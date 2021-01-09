Взрыв на газопроводе возле Лубен: в полиции сообщили о горении
Вблизи Лубен на Полтавщине вечером 9 января произошел взрыв на газопроводе. Сейчас там работают следователи, наряды ГСЧС и газовая служба.
Взрыв на газопроводе в Полтавской области: в полиции рассказали, что происходит на месте
Взрыв произошел вблизи села Енковцы. Сейчас здесь на расстоянии в приблизительно 3 километра в поле можно наблюдать горение. Возгорание произошло на месте, где залегает газопровод высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
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Правоохранители охраняют периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
В ГСЧС, со своей стороны, добавили что труба пока перекрыта в двух местах, но пожарные ждут, чтобы выгорел газ из трубы высокого давления и то, что в воздухе. Ведь существует угроза взрыва.
Все правовые квалификации делу будут предоставлять после ликвидации последствий инцидента. Сейчас ни одно уголовное дело – еще не открыто, поэтому говорить о причинах рано,
– отметил спикер Нацполиции Полтавщины.
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Взрыв на газопроводе в Полтавской области: коротко
- Инцидент произошел вечером 9 января. Говорится о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз).
- Предварительная причина – взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.
- Пока нет никакой информации ни о пострадавших, ни о жертвах.
- В полиции заявили, что на место происшествия сразу же отправились правоохранители и бригада ГСЧС.
- По состоянию на 18:00 аварию локализовали. На месте происшествия работают ремонтные бригады.
- После инциента в Лубныгазе заявили об экстренных отключениях газа. Говорится о нескольких населенных пунктах Оржицкого района. Все они подключены к газораспределительной станции "Вишневое".
- По данным ГСЧС, по состоянию на 17:52 отключения населенных пунктов от газоснабжения не было.
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