Взрыв на газопроводе произошел на оккупированной части Луганщины. В результате без газа остались 9 населенных пунктов. Информация об аварии появилась 15 января.

Детали взрыва на газопроводе на оккупированной Луганщине

По словам местных жителей, взрыв произошел на газопроводе высокого давления рано утром 15 января возле села Глафировки. Свидетели видели большое зарево, которое краснело примерно до 7 часов утра. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ и сообщения в соцсетях.

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В результате без газа осталась часть Лутугинского района. По предварительным данным, газоснабжение здесь будет отключено в течение нескольких дней. В то же время оккупационные власти призвали потребителей перекрыть вентили газовых приборов. А о восстановлении газоснабжения пообещали сообщить в случае ликвидации аварии.

В каких населенных пунктах прекратили поставки газа

Лутугино,

Белореченский,

Георгиевка,

Ленина,

Успенка,

Врубовский,

Челюскинец,

Лесное,

Роскошное (улица Знаменка).

Что о взрыве говорят оккупанты

Боевики традиционно обвинили во всем украинскую сторону. Заявляют, в частности, о теракте и диверсии – неизвестные лица якобы устроили подрыв. Также угрожают поднять этот вопрос во время заседания минской ТКГ. И уже открыли уголовное производство.

В то же время оккупанты уточнили, что авария произошла на газопроводе "Лутугино – Хрящеватое". В результате взрыва без газа остались 12 680 абонентов и 18 социальных объектов.

Заметим! 9 января похожий инцидент произошел в городе Лубны на Полтавщине. Речь идет о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает Укртрансгаз. После взрыва 17 населенных пунктов остались без газа. К слову, компания Лубныгаз просит проверить причастность экс-нардепа Игоря Мосийчука.