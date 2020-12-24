Ежегодно в мире происходят десятки техногенных аварий. Одной из крупнейших и самых трагических в Европе стала катастрофа на тулузском химическом комбинате.

Последствия от сверхмощного взрыва нитрата аммония были ужасными, а жители города еще долгое время не могли прийти в себя от ужасных событий. Об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Что известно о химкомбинате AZF

Химкомбинат AZF построили в свое время за пределами французского города Тулуза, на безопасном расстоянии от населенных районов. Однако город неустанно разрастался, поэтому через некоторое время завод вошел в южную часть Тулузы. Вокруг него появились жилые дома и оживленная городская инфраструктура.

Тем временем химический комбинат продолжал беспрепятственно работать. В AZF входило 3 предприятия.

Самое большое из них занималось производством азотных удобрений, аммония и сульфата серы. Второе – изготавливало порох, твердое ракетное топливо, взрывчатые вещества и было единственным таким на территории Франции. Кроме того, на этом же заводе производили отравляющее вещество фосген, которое в свою очередь использовало в производстве третье предприятие комплекса.

Для всех трех производств разработали совместный план действий во время аварийных ситуаций. Наиболее вероятной считалась утечка ядовитых газов. Риск взрыва на комбинате был, по мнению ответственных лиц, минимальным. И ничего на производстве не предвещало беды вплоть до этого рокового дня.

День взрыва

Утром 21 сентября 2001 года на AZF прогремел мощный взрыв. В воздух взлетело 300 тонн нитратов аммония, которые находились на складе готовой продукции и ожидали на реализацию.

На месте взрыва моментально образовалась воронка в 70 метров длиной, 40 метров шириной и глубиной в 6 метров, которая быстро наполнилась грунтовыми водами. Практически все на территории химического комбината было разрушено.

Последствия

Взрывная волна нанесла значительные повреждения близлежащим зданиям.

Почти полностью был уничтожен расположенный рядом торговый центр.

Во всех зданиях в радиусе 8 километров повылетали из окон стекла.

Сгорело автобусное депо с запаркованными 150 автобусами.

Более 40 тысяч горожан остались без крова.

В результате трагедии погибли 30 человек, еще более 3,5 тысячи получили серьезные ранения.

Зона радиусом 1 км вокруг химического комбината не подлежала восстановлению вовсе. Жителей Тулузы охватили страх и паника. Жильцы немедленно бросились к автомобилям, чтобы собрать родных и покинуть город. Из-за этого движение на автодорогах было практически парализовано.



Последствия взрыва / Скриншот из видео

Поэтому правительство отдало приказ создать вокруг Тулузы зону безопасности радиусом 30 километров. Немедленно закрыли гражданский аэропорт и воздушное пространство над городом, перекрыли автомагистрали и прекратили железнодорожное сообщение. О сложившихся обстоятельствах и инструкциях по дальнейшим действиям населению сообщали через средства массовой информации.

Поскольку взрыв вызвал утечку ряда токсичных веществ, в частности, аммиака, людям рекомендовали оставаться дома и закрывать окна. К счастью, авария не вызвала утечки фосгена, которого на химическом комбинате было достаточно, чтобы увеличить число жертв в результате катастрофы в тысячи раз.



Взрыв в Тулузе / Скриншот с видео

Как устраняли последствия

Спасатели разделили зоны устранения последствий катастрофы на 2 плана: "красный" и "белый".

► Согласно "красному плану" службы спасения работали непосредственно на территории химкомбината и прилегающих территориях. Именно они обнаруживали тела погибших от взрыва работников. Неподалеку от AZF развернули медицинский пункт, где оказывали неотложную помощь.

► В соответствии с "белым планом" действовали работники университетской и частных клиник Тулузы. Несмотря на полуразрушенное состояние помещений им удалось организовать свою работу и госпитализировать тяжелораненых.



Как выглядел завод после взрыва / Скриншот с видео

Заранее разработанные планы эвакуации и спасения в конце сработали и поспособствовали координированию служб спасения.

"Закон Башло"

После катастрофы в суды с требованием компенсаций начали поступать тысячи исков. Такое количество заявлений значительно тормозило процесс решения. Именно из-за этой ситуации через 2 года во Франции приняли известный "закон Башло". Согласно ему, жертвы техногенных катастроф могут подавать в суд коллективные жалобы.



Во Франции приняли известный "закон Башло" / Скриншот с видео

Ущерб от взрыва оценили в 2 миллиарда евро, еще столько же компания AZF выплатила пострадавшим в виде компенсаций.

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Еще до 2009 года на месте бывшего химического комбината были руины. И наконец это место расчистили, и построили на нем новый крупный онкологический центр, который начал работу в 2013 году. Поэтому сегодня о взрыве на этом месте ничего не напоминает. Однако трагические события во время одной из крупнейших техногенных катастроф до сих пор живут в памяти жителей Тулузы.