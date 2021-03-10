Предварительно, в Бердянске в многоэтажке взорвалась граната. Жители дома рассказывают, что ее мог принести с работы один из погибших мужчин. Он был хозяином квартиры, где произошел инцидент.

Трагедия в Запорожье произошла утром 10 марта. Соседи говорят, что от взрыва вздрогнул весь дом. В результате двое взрослых мужчин погибли. Еще одну женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

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Что известно о погибших и пострадавших

Взрыв произошел в одной из квартир. Там живут 55-летняя хозяйка, ее сожитель и больной брат. Двое мужчин погибли на месте.

Женщина сейчас находится в реанимации. Никаких прогнозов относительно нее медики пока не делают.

Как мог произойти инцидент

Соседи предполагают, что гранату мог принести сожитель женщины. Мужчина работал в службе охраны на режимном объекте. Где именно – не уточняется.

Мать – порядочная, мать была заведующей садиком, но умерла женщина. А дочь эта бестолковая, она пила сильно. И без конца там скандалы. И кто-то принес гранату. В зале взорвалась,

– рассказывают люди.

Добавим, что после взрыва в доме перекрыли газ, а место трагедии окружили правоохранители.

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