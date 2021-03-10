Взрыв в Бердянске: гранату мог принести один из погибших
Предварительно, в Бердянске в многоэтажке взорвалась граната. Жители дома рассказывают, что ее мог принести с работы один из погибших мужчин. Он был хозяином квартиры, где произошел инцидент.
Источник:ТСН
Трагедия в Запорожье произошла утром 10 марта. Соседи говорят, что от взрыва вздрогнул весь дом. В результате двое взрослых мужчин погибли. Еще одну женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.
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Что известно о погибших и пострадавших
Взрыв произошел в одной из квартир. Там живут 55-летняя хозяйка, ее сожитель и больной брат. Двое мужчин погибли на месте.
Женщина сейчас находится в реанимации. Никаких прогнозов относительно нее медики пока не делают.
Как мог произойти инцидент
Соседи предполагают, что гранату мог принести сожитель женщины. Мужчина работал в службе охраны на режимном объекте. Где именно – не уточняется.
Мать – порядочная, мать была заведующей садиком, но умерла женщина. А дочь эта бестолковая, она пила сильно. И без конца там скандалы. И кто-то принес гранату. В зале взорвалась,
– рассказывают люди.
Добавим, что после взрыва в доме перекрыли газ, а место трагедии окружили правоохранители.
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Взрыв в жилом доме в Бердянске: что сообщали ранее
- Взрыв произошел на 7 этаже 9-этажки. В результате выбило стекла одного из балконов.
- Погибли 2 мужчин 50 и 60 лет. Пострадавшей женщине – примерно 50 или 51 год (родилась в 1971 году).
- Полиция подтвердила факт инцидента. Правда, правоохранители пока не утверждают, что это взорвалась граната.
- На месте происшествия также работали медики, взрывотехники и спасатели.
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