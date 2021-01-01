Редакция одного из ведущих изданий США Time убеждена, что 2020 год был худшим в истории. Такого же мнения придерживаются не только его подписчики, но и многие во всем мире. Однако год принес человечеству и выдающиеся события.

Пожалуй, первое, что будут вспоминать люди через несколько лет или даже десятилетий – это пустые мегаполисы весной 2020 года. Подробнее о том, что запомнит мир с прошлого года, кроме пандемии – в сюжете 24 канала.

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Карантин в мире

Из-за COVID-19 правительства большинства европейских стран, США, Канады, Аргентины, Индии и Китая ввели карантин. В мегаполисах закрыли:

все развлекательные заведения;

спортивные центры;

салоны красоты.

В то же время людей отправили на дистанционную работу. Прогулки на свежем воздухе ограничили одним часом в день – жизнь в мегаполисах почти остановилась.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране

Украинцы же не забудут утро 8 января, тогда в Тегеране разбился самолет МАУ со 176 людьми на борту. Все они погибли, среди жертв – 11 украинцев.

Только через 3 дня власти Ирана признали, что боинг ошибочно сбили военно-воздушные силы страны. Сейчас украинское правительство вместе с иранскими чиновниками договариваются о выплатах компенсаций жертвам крушения.

Кроме того, продолжается установка всех деталей трагедии. Конечно это не вернет родных и для 11 украинских семей теперь Рождество всегда будет с привкусом горечи.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Взрыв в Бейруте

Трагическим 2020 год стал и для сотен жителей Бейрута – 4 августа в местном порту взорвалось почти 3 тонны селитры. Сила взрывов была настолько мощной, что это привело к сейсмической волне магнитудой больше 3 баллов.

Это стало причиной гибели 220 человек, среди них – 32-летний украинец. В то же время травмы получили более 6 тысяч человек. На территории примерно 10 километров от места взрыва были разрушены тысячи зданий. Более 300 тысяч человек остались без жилья.



4 августа в порту Бейрута взорвались почти 3 тонны селитры / Фото AFP

По предварительной версии, причиной взрывов стало ненадлежащее хранение селитры. Расследование еще продолжается, к нему привлекли специалистов Интерпола.

Оправдание Маркива

Впрочем 2020 год смог порадовать Украину, ведь в начале ноября Миланский апелляционный суд оправдал нацгвардийца Виталия Маркива.

Его задержали в Италии летом 2017 года и обвинили в якобы убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе.



В 2020 году оправдали нацгвардийца Маркива / Фото пресс-службы МВД

В июле 2019 года Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения. В то же время прокуроры не предоставили суду никаких прямых доказательств вины украинца, много доказательств вообще основывались на российской пропаганде.

Поэтому адвокаты Маркива подали на обжалование, а 3 ноября после более 3 лет в итальянской тюрьме – украинский нацгвардиец вышел на свободу.

Меня сейчас просто океан эмоций переполняет. Честно – я не ожидал этого. Но чудо случается, главное – верить и бороться до конца, потому что непобедимый лишь тот, кто не сдается,

– сказал тогда Виталий Маркив.

Первая частная миссия в космос

Благодаря усилиям компании Илона Маска SpaceX человечество сделало большой шаг вперед на пути к туристическим путешествиям в космос. 30 мая 2020 года с мыса Канаверал стартовала первая в истории космонавтики частная миссия Dragon с двумя астронавтами NASA на борту.

Ракета успешно доставила их к Международной космической станции на околоземной орбите. Проведя на МКС более 2 месяцев американские космонавты на ракете Dragon вернулись домой.



30 мая стартовала первая в истории космонавтики частная миссия Dragon / Фото NASA

Эта миссия конец 10-летней российской монополии на запуски людей в космос. А компания Илона Маска SpaceX получила контракт NASA на доставку американских космонавтов на МКС и продолжила разработку коммерческих туров на околоземную орбиту.