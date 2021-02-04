Мог взорваться аппарат ИВЛ: в Запорожье подробнее рассказали о вероятной причине пожара
По предварительной информации, в запорожской инфекционной больнице мог взорваться аппарат искусственной вентиляции легких. Именно это и могло повлечь пожар.
Источник: Depo.Запорожье
Об этом заявили на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации.
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Что известно о предварительной причине пожара
Глава запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что, вероятно, взорвался аппарат ИВЛ иностранного производства. Политик не сказал, кто производитель оборудования, но отметил, что аппарат не российский.
В помещении взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие,
– заметил Старух.
Чиновник добавил, что в помещении не было пожарной сигнализации.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- Пожар вспыхнул ночью 4 февраля на первом этаже больницы.
- К сожалению, погибла 26-летняя врач и трое пациентов. Еще двое медиков пострадали.
- Из-за трагедии уже открыли уголовное дело.
- В Запорожской области 5 февраля объявили траур по погибшим в результате пожара.
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