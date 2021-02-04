По предварительной информации, в запорожской инфекционной больнице мог взорваться аппарат искусственной вентиляции легких. Именно это и могло повлечь пожар.

Источник: Depo.Запорожье

Об этом заявили на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации.

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Что известно о предварительной причине пожара

Глава запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что, вероятно, взорвался аппарат ИВЛ иностранного производства. Политик не сказал, кто производитель оборудования, но отметил, что аппарат не российский.

В помещении взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие,

– заметил Старух.

Чиновник добавил, что в помещении не было пожарной сигнализации.

Пожар в запорожской больнице: что известно