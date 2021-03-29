Рекордная взятка Злочевского для НАБУ: дело рассмотрит Киевский апелляционный суд
Верховный Суд решил, что дело о подкупе руководителей НАБУ и САП за рекордные 5 миллионов долларов, должен решить не ВАКС, а Киевский апелляционный суд. В НАБУ такое считают нарушением Уголовного кодекса.
Источник:НАБУ
Соответствующее решение о передаче дела в Киевский апелляционный суд приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС 26 марта 2021 года.
Ранее В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора хочет защитить Злочевского и показали видео подкупа
НАБУ говорит о нарушениях
В антикоррупционном бюро заявляют: такое решение Верховного Суда – нарушение уголовно-процессуального кодекса.
Национальное бюро считает, что такое решение ВС фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность в уголовных производствах НАБУ и САП,
– заявили в НАБУ.
В НАБУ не исключают риск того, что такой подход Верховного суда может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых.
Детективы антикоррупционного бюро добавляют: ВС не впервые рассматривает жалобы по аналогичным вопросам. "По меньшей мере семь раз в течение 2019 – 2021 годов он принимал подобные решения. Ими фактически определял, что вопрос подсудности, должен решать уполномоченный субъект – коллегия в составе пяти судей ВАКС".
Дело Злочевского: главное
- 12 июня руководству НАБУ и САП пытались вручить взятку в 5 миллионов гривен.
- Это рекордная взятка в истории Украины, которую обнаружили правоохранители.
- Взятку пытались дать за закрытие дела против владельца компании Burisma Николая Злочевского.
- Он способствовал в завладении финансами стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".
- По этому делу задержали с поличным трех доверенных лиц эксминистра экологии.
- 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.
- 1 июля САП объявила подозрение Злочевскому за попытку подкупа руководства САП и НАБУ.
- Самого Злочевского объявили в розыск.
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