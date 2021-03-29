Верховный Суд решил, что дело о подкупе руководителей НАБУ и САП за рекордные 5 миллионов долларов, должен решить не ВАКС, а Киевский апелляционный суд. В НАБУ такое считают нарушением Уголовного кодекса.

Соответствующее решение о передаче дела в Киевский апелляционный суд приняла коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС 26 марта 2021 года.

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НАБУ говорит о нарушениях

В антикоррупционном бюро заявляют: такое решение Верховного Суда – нарушение уголовно-процессуального кодекса.

Национальное бюро считает, что такое решение ВС фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность в уголовных производствах НАБУ и САП,

– заявили в НАБУ.

В НАБУ не исключают риск того, что такой подход Верховного суда может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых.

Детективы антикоррупционного бюро добавляют: ВС не впервые рассматривает жалобы по аналогичным вопросам. "По меньшей мере семь раз в течение 2019 – 2021 годов он принимал подобные решения. Ими фактически определял, что вопрос подсудности, должен решать уполномоченный субъект – коллегия в составе пяти судей ВАКС".

Важно! 30 декабря Печерский райсуд обязал изменить подследственность по делу Николая Злочевского. Таким образом его хотели забрать у НАБУ и САП, которые вели дело с самого начала. Впрочем, это решение прокуроры САП обжаловали апелляцией в Апелляционную палату ВАКС.

Дело Злочевского: главное