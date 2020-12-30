Комбата Павла Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 суток, его подозревают в избиении старшего солдата-контрактника. Апелляцию уже подали, хотя судья до сих пор не опубликовал полный текст своего решения.

Апелляцию по Лановенко подали, хотя текст решения суда не опубликован

Командира воинской части А3137 Павла Лановенко взяли под стражу решением суда 26 декабря. 29 декабря до 14:00 судья должен был обнародовать полный текст решения, как отметили на фейсбук-странице 37 отдельного мотопехотного батальона. Однако решение так и не появилось.

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Судья "забыл", что он обещал объявить решение, потому правозащитник одного из морпехов был вынужден подать апелляционную жалобу, не читая полного текста, чтобы не терять время,

– говорится в сообщении.

Соответственно, апелляцию пришлось подавать без возможности прочитать полный текст решения, которым судья постановил отправить Лановенко на гауптвахту.

В батальоне добавили, что чувствуют "стыд за систему, которая хуже врага уничтожает тех, кто с самого начала войны на Востоке Украины защищает Родину".

Коротко о скандале в Вооруженных силах вокруг Лановенко