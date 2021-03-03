24 канал стал самым популярным среди украинских СМИ в фейсбуке по взаимодействию с аудиторией. Читатели активно комментируют, лайкают и распространяют наши новости. В течение февраля уровень такого взаимодействия достиг 2,6 миллиона.

Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции, в частности по работе со соцсетями. Об этом свидетельствуют данные сервиса CrowdTangle.

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Взаимодействие 24 канала с пользователями

В течение февраля 2021 года с медиа взаимодействовали 2,66 миллиона пользователей. Этот показатель самый большой среди всех новостных СМИ Украины.

Кто еще попал в топ-5

ТСН – 2,45 миллиона взаимодействий;

"Радио Свобода" – 921,66;

"Обозреватель" – 846,90;

"Громадське" – 619,24.

Рост количества подписчиков

Что до количества подписчиков в фейсбуке, то у 24 канала их пока 987,59 тысячи. Здесь издание занимает 3 место после ТСН и "РБК-Украина".

Однако в течение февраля на фейсбук канала подписались еще 93,6 тысячи пользователей, то есть произошел рост более чем на 10%. Этот показатель также является крупнейшим среди всех новостных медиа страны.



24 канал стал лидером по взаимодействию с пользователями сети / Скриншот с сайта CrowdTangle

Обратите внимание! По результатам исследования " Центра контент-анализа", у 24 канала самый большой показатель взаимодействий в соцсетях. Медиабренд оказался на второй строчке и вплотную приблизился к "Украинской правде", которая возглавила рейтинг.

Кто еще не с нами, приглашаем присоединиться к фейсбуку 24 канала.