24 канал стал лидером среди читателей в Facebook
24 канал стал самым популярным среди украинских СМИ в фейсбуке по взаимодействию с аудиторией. Читатели активно комментируют, лайкают и распространяют наши новости. В течение февраля уровень такого взаимодействия достиг 2,6 миллиона.
Источник:24 канал
Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции, в частности по работе со соцсетями. Об этом свидетельствуют данные сервиса CrowdTangle.
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Взаимодействие 24 канала с пользователями
В течение февраля 2021 года с медиа взаимодействовали 2,66 миллиона пользователей. Этот показатель самый большой среди всех новостных СМИ Украины.
Кто еще попал в топ-5
- ТСН – 2,45 миллиона взаимодействий;
- "Радио Свобода" – 921,66;
- "Обозреватель" – 846,90;
- "Громадське" – 619,24.
Рост количества подписчиков
Что до количества подписчиков в фейсбуке, то у 24 канала их пока 987,59 тысячи. Здесь издание занимает 3 место после ТСН и "РБК-Украина".
Однако в течение февраля на фейсбук канала подписались еще 93,6 тысячи пользователей, то есть произошел рост более чем на 10%. Этот показатель также является крупнейшим среди всех новостных медиа страны.
24 канал стал лидером по взаимодействию с пользователями сети / Скриншот с сайта CrowdTangle
Кто еще не с нами, приглашаем присоединиться к фейсбуку 24 канала.
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