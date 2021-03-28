Александр Корниенко убежден, что решения Конституционного суда под руководством его отстраненного главы Александра Тупицкого подрывали антикоррупционную инфраструктуру страны и угрожали реформам. Кроме того, они могли лишить государство международной поддержки во время войны и пандемии.

Поэтому такие действия Тупицкого были серьезными вызовами для национальной безопасности. Об этом глава партии "Слуга народа" заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Что говорит Корниенко

По словам Корниенко, именно поэтому президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого.

Решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуры, независимости Антикоррупционного бюро, это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности,

– подчеркнул политик.

Корниенко добавил, что среди причин такого решения – узурпация власти в 2010 – 2014 годах президентом-беглецом Виктором Януковичем. Это подорвало основы нацбезопасности и обороны Украины и нарушило права и свободы человека.

Что будет с КСУ

Корниенко отметил, что Конституционный Суд – важный элемент правовой системы. Однако теперь он сможет вернуться к нормальной работе без блокировки и препятствия со стороны отстраненного главы суда.

Что этому предшествовало

Зеленский 27 марта отменил указ Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ, а также о назначении Александра Касминина.

Президент отметил, что эти судьи могут "отправляться на заслуженный отдых".

Обратите внимание! Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года ему сообщили о подозрении. Зеленский уже дважды отстранял его от должности.