В Украине презентовали советчик для школьников. В нем рассказали о том, как выжить в условиях войны и во время чрезвычайных ситуаций.

Книгу разработала Общественная сеть "Элеос-Украина". Она сотрудничала с Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Почему создали советчик

Подавляющее число людей не ориентируются, к кому им обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Они не знают, как действовать, где спрятаться и получить помощь. Об этом подчеркнул полковник, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Вячеслав Власенко.

Увидев это, пришла мысль, что необходимо разработать такой путеводитель, где должен быть расписан алгоритм действий гражданского лица, которое находится в таком состоянии,

– отметил Власенко.

Для создания книги взяли материалы литовских экспертов в сфере безопасности жизнедеятельности. В то же время составителями стали:

преподаватели украинских вузов;

офицеры ВСУ;

специалисты по критическому мышлению и безопасности в интернете.

Заметим! Атташе по вопросам обороны при посольстве Литовской Республики в Украине Дарюс Адомайтис заявил, что готов сотрудничать с Украиной в вопросах гуманитарной помощи и в дальнейшем.

Глава правления ОО "Элеос-Украина" Сергей Дмитриев рассказал, что в Украине от стихийных бедствий страдает ряд регионов. В зоне риска – Запорожская, Ровненская, Хмельницкая, Николаевская области, где расположены электростанции.

О чем рассказывают в книге

В книге написано в доступной форме, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, как подготовиться к эвакуации, а также – какие вещи, прежде всего, нужно взять с собой и как сделать укрытие из подвала.

Также в руководстве говорится о том, как вести себя в семье в период войны и как общаться с членами семьи. В дальнейшем "Элеос-Украина" планирует разработать мобильное анимационное приложение для детей в форме игры.

Обратите внимание! Советчик можно скачать в электронном формате на сайте общественной организации "Элеос-Украина".