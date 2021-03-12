Легко о серьезном: в Украине создали советчик для детей, как выжить во время войны и ЧС
В Украине презентовали советчик для школьников. В нем рассказали о том, как выжить в условиях войны и во время чрезвычайных ситуаций.
Источник:Укринформ
Книгу разработала Общественная сеть "Элеос-Украина". Она сотрудничала с Управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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Почему создали советчик
Подавляющее число людей не ориентируются, к кому им обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Они не знают, как действовать, где спрятаться и получить помощь. Об этом подчеркнул полковник, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Вячеслав Власенко.
Увидев это, пришла мысль, что необходимо разработать такой путеводитель, где должен быть расписан алгоритм действий гражданского лица, которое находится в таком состоянии,
– отметил Власенко.
Для создания книги взяли материалы литовских экспертов в сфере безопасности жизнедеятельности. В то же время составителями стали:
- преподаватели украинских вузов;
- офицеры ВСУ;
- специалисты по критическому мышлению и безопасности в интернете.
Глава правления ОО "Элеос-Украина" Сергей Дмитриев рассказал, что в Украине от стихийных бедствий страдает ряд регионов. В зоне риска – Запорожская, Ровненская, Хмельницкая, Николаевская области, где расположены электростанции.
О чем рассказывают в книге
В книге написано в доступной форме, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, как подготовиться к эвакуации, а также – какие вещи, прежде всего, нужно взять с собой и как сделать укрытие из подвала.
Также в руководстве говорится о том, как вести себя в семье в период войны и как общаться с членами семьи. В дальнейшем "Элеос-Украина" планирует разработать мобильное анимационное приложение для детей в форме игры.
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