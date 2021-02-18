Выворачивало позвоночник и выламывало кости: в СССР лечили от болезни, которой не существовало
Карательная психиатрия стала инструментом борьбы системы с интеллигенцией в Советском Союзе начиная с конца 1960-х. Даже существовал диагноз, который и до сих пор не признан международным психиатрическим сообществом – вялотекущая шизофрения.
Источник: "Конфликты" на 24 канале
Кто-то попадал в дурку с шизофренией, у кого-то была депрессия или паранойя. Больше о "вялой шизофрении" (более известной, как "вялотекущей") и ее жертвах – читайте далее.
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Новое руководство Кремля изобретало новые методы держания миллионов людей в страхе перед властями партии. Людей, которых нельзя было просто так ликвидировать, коммунисты научились изолировать иначе – призвав на помощь медиков. А вот в СССР диагноз "псих" можно было получить далеко не по состоянию здоровья.
"Такие вещи как написание определенной поэзии, которая по форме и содержанию не соответствовала канонам социализма. Даже желание изучать иностранные языки или желание лишиться советского гражданства. Это все расценивалось как проявление психических расстройств", – пояснила кандидат исторических наук Ирина Езерская.
Происхождение термина "карательная психиатрия"
И хотя в истории первые случаи упоминаются еще в 1920-х годах прошлого века, сам термин "карательная медицина" в психиатрии появился только в 1979 году. Его придумал бывший заключенный таких учреждений – Александр Подрабинек. Этот термин официально не признан в мире, но его часто используют для описания медицинских репрессий в СССР.
Карательная медицина / Скриншот с видео
Предыстория:
- До войны и пока не закончилась эпоха Сталинизма, советская фабрика смерти действовала через массовые расстрелы, а затем массовые ссылки в Гулаг по политическим статьям.
- С приходом Хрущева началась оттепель, но и она не закончилась большими реформами.
- После того как Николая Сергеевича в результате переворота отстранили от власти, новый лидер СССР Леонид Брежнев делал ставку на силовиков.
- С одной стороны расстраивались внутренние органы, а с другой – менялись позиции КГБ под председательством Юрия Андропова.
Первые случаи издевательств
Однако первые прецеденты начались в 1949 году. Математика и поэта Александра Есенина-Вольпина бросили в Ленинградскую спецпсихиатрическую больницу за антисоветскую поэзию. В этом и было преимущество медицинских репрессий – они бесшумны и не оставляют инакомыслящим ни единого шанса.
"Советы" были настоящими экспертами в заключении политических диссидентов. Они либо отправляли их в концлагеря, где многие умирали от тяжелой работы, или забрасывали их в психиатрические больницы, где пытали их наркотиками, электрошоком и другими методами,
– рассказал политолог Эдвард Гриффин.
Карательную психиатрию в СССР условно можно было поделить на 2 типа.
► Первый. Школа академика Снежевского, которая всегда выносила приговор "вялотекущая шизофрения". Такого в медицинской практике вообще не существует. Его придумали специально для КГБ, чтобы те имели законное право бросать людей в психиатрические больницы.
► Второй. Школа профессора Ланца, которая обычно диагностировала параноидальный синдром (самая легкая версия паранойи). А приговор выносил Московский институт имени Сербского. Всех задержанных на медицинскую экспертизу привозили именно туда.
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"Демонстрация семерых" и как ломали личности
Так, 25 августа 1968 года на Красной площади собралась небольшая толпа с плакатами протестуя против ввода войск на территорию Чехословакии. Событие получило название "Демонстрация семерых". Среди ее участников был диссидент Виктор Файнберг. Сотрудники КГБ задержали его и отправили на психиатрическую экспертизу, где ему поставили диагноз "вялотекущая шизофрения".
Перевоспитание в психиатрической больнице напоминало дантовские круги ада. Под написанный искусственный диагноз, узника силой кормили препаратами, которые разрушали его сознание и поражали мозг. Дополнительным фактором были условия в которых человека ломали психологически. Заключенных держали в палатах с пациентами, которые имели самые тяжелые формы разнообразных психиатрических недугов. И это не говоря о насильниках и убийцах собственных детей.
После такого даже камера-одиночка казалась неплохим курортом. В такую ситуацию попала соучастница "Демонстрации семерых" Наталья Горбанева. С диагнозом "вялотекущая шизофрения" ее отправили в Казанскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.
Казанская психиатрическая больница / Скриншот с видео
Методы лечения
Сульфазин и аминазин были наиболее распространенными методами лечения. В списке запрещенных препаратов для здоровых людей были:
- галоперидол,
- трифтазин инсулинотерапия,
- электрошок,
- и куда же без физических наказаний.
Все эти методы вызывали у человека не только галлюцинации, но и страшные судороги: у пациентов выворачивало позвоночник и выламывало кости. Псевдоврачи понимали – если здоровому человеку шизофрению никак не привить, то сломать его сознание и разум не так уж и тяжело. Выйти такими как прежде людьми из таких условий удавалось единицам.
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Издевательская психиатрия набирает обороты
Впервые громко об издевательствах над политическими диссидентами в психиатрических больницах осмелились сказать на всемирном конгрессе психиатров в 1971 году. Событие важное для психиатрии, ведь там обсуждаются пути и методы решения различных заболеваний. И там уже знали что в СССР практикуют репрессивную медицину.
А между тем карательная психиатрия только набирала обороты. В частности, и благодаря Юрию Андропову. Он направил руководству предложение увеличить количество койкомест в больницах. В 1974 году эта цифра достигла почти 400 тысяч.
Юрий Андропов / Фото People
Впрочем, появились не только новые заключенные, но и новые методы их пытки. В Украине пытались выставить психически нездоровыми патриотическую молодежь и интеллигенцию. Даже малейшей погрешности вполне хватало для того, чтобы отправить на психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского.
Как "отбирали" в психбольницы
- С заключенным проводила собеседование коллегия врачей. Они внимательно изучали реакцию на свои вопросы. Правильного ответа не существовало.
- Диагноз ставили всегда.
- Бывали даже случаи, что "вялотекущую шизофрению" приписывали за то, что пациент не трясся, когда зашел в психбольницу. По мнению псевдоврачей – здоровый человек должен бояться. Аргументы о самоконтроле в таких случаях не действуют.
Леонид Плющ
В 1972 году украинского математика и правозащитника Леонида Плюща арестовали с обвинениями в антисоветской агитации. После экспертизы – отправили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу.
Леонид Плющ / Фото Polskie Radio
Несмотря на большинство заключенных, за Плюща вступился Международный конгресс математиков с требованием освободить коллегу. И в 1976 его выписали. Риск снова оказаться за стенами дурочки толкнул его с семьей уехать из СССР во Францию, где он прожил до 2015-го года.
Украинский психиатр и правозащитник Семен Глузман
В начале 1970-х на горизонте появился украинский психиатр и правозащитник Семен Глузман. Он решил, что может положить конец карательной медицине в СССР. По крайней мере, так думал.
Поэтому Глузман взялся за исследование и написание собственных экспертиз о состоянии здоровья бывших заключенных. Субъектом его работы стал заключенный генерал, украинец Петр Григоренко.
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Петр Григоренко – в начале 1960-х критиковал правительство Сталина и Хрущева за что его отправили на принудительное лечение. Лишив всех регалий и пенсий, советская власть превратила его в бесправного человека с подставным диагнозом. Пришлось бежать в Нью-Йорк, где зарубежные психиатры реабилитировали его и поставили диагноз "здоров".
Петр Григоренко / Фото Uinp
Глузман выдал независимую экспертизу, которая доказывала что Григоренко абсолютно здоров и незаконно содержится в психбольницах. Документ позволил освободить бывшего генерала. Впрочем, в 1972 году Глузмана арестовали и на 10 лет закрыли за 4 стенами всего лишь за независимую публикацию.
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