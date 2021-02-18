Карательная психиатрия стала инструментом борьбы системы с интеллигенцией в Советском Союзе начиная с конца 1960-х. Даже существовал диагноз, который и до сих пор не признан международным психиатрическим сообществом – вялотекущая шизофрения.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

Кто-то попадал в дурку с шизофренией, у кого-то была депрессия или паранойя. Больше о "вялой шизофрении" (более известной, как "вялотекущей") и ее жертвах – читайте далее.

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Новое руководство Кремля изобретало новые методы держания миллионов людей в страхе перед властями партии. Людей, которых нельзя было просто так ликвидировать, коммунисты научились изолировать иначе – призвав на помощь медиков. А вот в СССР диагноз "псих" можно было получить далеко не по состоянию здоровья.

"Такие вещи как написание определенной поэзии, которая по форме и содержанию не соответствовала канонам социализма. Даже желание изучать иностранные языки или желание лишиться советского гражданства. Это все расценивалось как проявление психических расстройств", – пояснила кандидат исторических наук Ирина Езерская.

Происхождение термина "карательная психиатрия"

И хотя в истории первые случаи упоминаются еще в 1920-х годах прошлого века, сам термин "карательная медицина" в психиатрии появился только в 1979 году. Его придумал бывший заключенный таких учреждений – Александр Подрабинек. Этот термин официально не признан в мире, но его часто используют для описания медицинских репрессий в СССР.



Карательная медицина / Скриншот с видео

Предыстория:

До войны и пока не закончилась эпоха Сталинизма, советская фабрика смерти действовала через массовые расстрелы, а затем массовые ссылки в Гулаг по политическим статьям.

С приходом Хрущева началась оттепель, но и она не закончилась большими реформами.

После того как Николая Сергеевича в результате переворота отстранили от власти, новый лидер СССР Леонид Брежнев делал ставку на силовиков.

С одной стороны расстраивались внутренние органы, а с другой – менялись позиции КГБ под председательством Юрия Андропова.

Первые случаи издевательств

Однако первые прецеденты начались в 1949 году. Математика и поэта Александра Есенина-Вольпина бросили в Ленинградскую спецпсихиатрическую больницу за антисоветскую поэзию. В этом и было преимущество медицинских репрессий – они бесшумны и не оставляют инакомыслящим ни единого шанса.

"Советы" были настоящими экспертами в заключении политических диссидентов. Они либо отправляли их в концлагеря, где многие умирали от тяжелой работы, или забрасывали их в психиатрические больницы, где пытали их наркотиками, электрошоком и другими методами,

– рассказал политолог Эдвард Гриффин.

Карательную психиатрию в СССР условно можно было поделить на 2 типа.

► Первый. Школа академика Снежевского, которая всегда выносила приговор "вялотекущая шизофрения". Такого в медицинской практике вообще не существует. Его придумали специально для КГБ, чтобы те имели законное право бросать людей в психиатрические больницы.

► Второй. Школа профессора Ланца, которая обычно диагностировала параноидальный синдром (самая легкая версия паранойи). А приговор выносил Московский институт имени Сербского. Всех задержанных на медицинскую экспертизу привозили именно туда.

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"Демонстрация семерых" и как ломали личности

Так, 25 августа 1968 года на Красной площади собралась небольшая толпа с плакатами протестуя против ввода войск на территорию Чехословакии. Событие получило название "Демонстрация семерых". Среди ее участников был диссидент Виктор Файнберг. Сотрудники КГБ задержали его и отправили на психиатрическую экспертизу, где ему поставили диагноз "вялотекущая шизофрения".

Перевоспитание в психиатрической больнице напоминало дантовские круги ада. Под написанный искусственный диагноз, узника силой кормили препаратами, которые разрушали его сознание и поражали мозг. Дополнительным фактором были условия в которых человека ломали психологически. Заключенных держали в палатах с пациентами, которые имели самые тяжелые формы разнообразных психиатрических недугов. И это не говоря о насильниках и убийцах собственных детей.

После такого даже камера-одиночка казалась неплохим курортом. В такую ситуацию попала соучастница "Демонстрации семерых" Наталья Горбанева. С диагнозом "вялотекущая шизофрения" ее отправили в Казанскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.

Казанская психиатрическая больница / Скриншот с видео

Методы лечения

Сульфазин и аминазин были наиболее распространенными методами лечения. В списке запрещенных препаратов для здоровых людей были:

галоперидол,

трифтазин инсулинотерапия,

электрошок,

и куда же без физических наказаний.

Все эти методы вызывали у человека не только галлюцинации, но и страшные судороги: у пациентов выворачивало позвоночник и выламывало кости. Псевдоврачи понимали – если здоровому человеку шизофрению никак не привить, то сломать его сознание и разум не так уж и тяжело. Выйти такими как прежде людьми из таких условий удавалось единицам.

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Издевательская психиатрия набирает обороты

Впервые громко об издевательствах над политическими диссидентами в психиатрических больницах осмелились сказать на всемирном конгрессе психиатров в 1971 году. Событие важное для психиатрии, ведь там обсуждаются пути и методы решения различных заболеваний. И там уже знали что в СССР практикуют репрессивную медицину.

А между тем карательная психиатрия только набирала обороты. В частности, и благодаря Юрию Андропову. Он направил руководству предложение увеличить количество койкомест в больницах. В 1974 году эта цифра достигла почти 400 тысяч.



Юрий Андропов / Фото People

Впрочем, появились не только новые заключенные, но и новые методы их пытки. В Украине пытались выставить психически нездоровыми патриотическую молодежь и интеллигенцию. Даже малейшей погрешности вполне хватало для того, чтобы отправить на психиатрическую экспертизу в московский институт имени Сербского.

Как "отбирали" в психбольницы

С заключенным проводила собеседование коллегия врачей. Они внимательно изучали реакцию на свои вопросы. Правильного ответа не существовало.

Диагноз ставили всегда.

Бывали даже случаи, что "вялотекущую шизофрению" приписывали за то, что пациент не трясся, когда зашел в психбольницу. По мнению псевдоврачей – здоровый человек должен бояться. Аргументы о самоконтроле в таких случаях не действуют.

Леонид Плющ

В 1972 году украинского математика и правозащитника Леонида Плюща арестовали с обвинениями в антисоветской агитации. После экспертизы – отправили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу.



Леонид Плющ / Фото Polskie Radio

Несмотря на большинство заключенных, за Плюща вступился Международный конгресс математиков с требованием освободить коллегу. И в 1976 его выписали. Риск снова оказаться за стенами дурочки толкнул его с семьей уехать из СССР во Францию, где он прожил до 2015-го года.

Украинский психиатр и правозащитник Семен Глузман

В начале 1970-х на горизонте появился украинский психиатр и правозащитник Семен Глузман. Он решил, что может положить конец карательной медицине в СССР. По крайней мере, так думал.

Поэтому Глузман взялся за исследование и написание собственных экспертиз о состоянии здоровья бывших заключенных. Субъектом его работы стал заключенный генерал, украинец Петр Григоренко.

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Петр Григоренко – в начале 1960-х критиковал правительство Сталина и Хрущева за что его отправили на принудительное лечение. Лишив всех регалий и пенсий, советская власть превратила его в бесправного человека с подставным диагнозом. Пришлось бежать в Нью-Йорк, где зарубежные психиатры реабилитировали его и поставили диагноз "здоров".



Петр Григоренко / Фото Uinp

Глузман выдал независимую экспертизу, которая доказывала что Григоренко абсолютно здоров и незаконно содержится в психбольницах. Документ позволил освободить бывшего генерала. Впрочем, в 1972 году Глузмана арестовали и на 10 лет закрыли за 4 стенами всего лишь за независимую публикацию.

Как и кого набирали в ряды психиатров и как международному сообществу удалось добиться отмены репрессивной медицины в СССР – читайте вскоре во второй серии "Конфликтов".