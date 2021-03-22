После погрома возле Офиса Президента, который состоялся 20 марта во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, все должны сделать соответствующие выводы. В частности, это касается представителей власти.

Депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан в программе "Между прочим" заявил, что в акции протеста принимали участие мирно настроенные граждане. Однако он предположил, что там также была "кучка провокаторов", которые дискредитировали саму форму протеста.

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Мокан отметил, что именно эти люди оставили на стенах ненужные и запрещенные законодательством надписи и символы. По его мнению, они должны понести за это ответственность.

Первоначально осуждаю надругательство над государственной символикой и нанесение запрещенных законодательством символов. Методы могут быть мирным, но это не должно быть издевательством над государственными символами,

– подчеркнул депутат.

Как рассказал Мокан, пока неизвестно, кто именно наносил на стены Офиса Президента запрещенные символы. Однако правоохранители должны выяснить, когда это произошло, при каких обстоятельствах и кто должен за это отвечать.

Стоит ли созвать внеочередное заседание

Мокан отметил, что такие методы не приемлемы для мирного протеста. Впрочем, по его мнению, только ради этого не стоит собираться на внеочередное заседание.

Справка. В "Слуге народа" выразили возмущение действиями сторонников активиста Сергея Стерненко во время акции 20 марта под Офисом Президента. Депутаты инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

Как отметил нардеп, если депутаты и соберутся на такое заседание, то им следует рассмотреть и ряд других вопросов, которые важны для общества.

"Выводы должны сделать все, в том числе власть и фракция "Слуга народа", ведь необходимость судебной реформы активизируется с новой силой", – заявил Мокан.

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