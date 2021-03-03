С выводом денег в оффшоры будут бороться: правительство утвердило план
Кабинет Министров утвердил план борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в оффшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.
Источник:24 канал
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 3 марта. План предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.
Читайте также Еще одна страна попала в "черный" список оффшоров ЕС
Детали плана борьбы с выводом денег в оффшоры
- Согласно плану, Государственную налоговую службу, Государственную таможенную службу и некоторые другие органы привлекут к предотвращению незаконного вывода денег за границу, в частности в оффшорные зоны, а также незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур.
- План предусматривает введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS).
- Также планируется внедрить План действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting – BEPS).
Что будет делать Государственная налоговая служба
- постоянно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушение схем уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.
- применять меры налогового контроля за компаниями, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода.
Утвержденный план рассчитан до конца 2022 года.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter