Кабинет Министров утвердил план борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в оффшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 3 марта. План предусматривает обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности. Читайте также Еще одна страна попала в "черный" список оффшоров ЕС Детали плана борьбы с выводом денег в оффшоры Согласно плану, Государственную налоговую службу, Государственную таможенную службу и некоторые другие органы привлекут к предотвращению незаконного вывода денег за границу, в частности в оффшорные зоны, а также незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур.

за границу, в частности в оффшорные зоны, а также незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур. План предусматривает введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS).

в частности согласно Общему стандарту отчетности (CRS). Также планируется внедрить План действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting – BEPS). Что будет делать Государственная налоговая служба постоянно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушение схем уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.

применять меры налогового контроля за компаниями, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным расходам в связи с получением такого дохода. Утвержденный план рассчитан до конца 2022 года. Обратите внимание! Ранее ЕС внес изменения в "черный список" оффшоров. В частности, в него добавили Ангилью и Барбадос, зато Каймановы острова и Оман исключили из списка после проведения там реформ налоговой политики.