Правоохранители подозревают, что из "Приватбанка" незаконно вывели 5,5 миллиарда долларов. Украина вернет большую часть этой суммы.

Об этом сообщила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. По ее словам, в целом начали 30 тысяч производств по делу "Приватбанка", 20 тысяч производств закрыли.

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Разворованные деньги вернут Украине

Венедиктова убеждена, что часть денег, которые незаконным путем вывели из "Приватбанка", удастся вернуть.

Возможно, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, возможно, это будет не вся сумма, которую мы определяем – 5,5 миллиарда долларов – но большая часть вернется,

– заявила генпрокурор.

По ее словам, возможно, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах смогут вернуть больше.

В то же время в Офисе генпрокурора пока не готовят никаких других подозрений по делу "Приватбанка". Венедиктова уточнила, что предъявление подозрения и назначение экспертизы бывшему первому заместителю главы правления банка Владимиру Яценко было связано с определенным риском.

Дело хищения "Приватбанка": последние новости

22 февраля громко задержали бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" Владимира Яценко – самолет с ним развернули почти на границе.

После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило 3 бывшим топ-работникам "Приватбанка" подозрения в растрате 136,89 миллиона гривен.

Среди подозреваемых – сам Владимир Яценко, экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет, бывшая руководительница одного из подразделений банка Елена Бычихина.

Яценко уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с правом выйти под залог в 52 миллиона гривен. Этим правом Яценко воспользовался в тот же день.

Справка. "Приватбанк" национализировали в декабре 2016 года. Чтобы спасти банк, государство влило в него 155 миллиардов гривен. В 2020 году бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов активизировали борьбу в судах, чтобы оспорить процесс национализации.