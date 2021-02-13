Вытащил из-под льда: в Кривом Роге мальчик спас собаку
В Кривом Роге 9 февраля в один из водоемов на территории Саксаганского района под лед провалилась собака. Из воды животное вытянул 14-летний мальчик.
Парень спас собаку и вместе с ней выбрался на берег. После этого они отправились в корпус Донецкого юридического института.
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Там курсанты отогрели парня и его четвероногого друга и оказали им первую помощь. В казарме института замерзшего ребенка провели в горячий душ и выдали сухую одежду.
Спасенный пес / Фото Донецкого юридического института МВД Украины
Также его напоили чаем и угостили горячим ужином. До приезда бригады скорой помощи состояние мальчика значительно улучшилось.
До приезда скорой парень мог похвастаться здоровым румянцем и пообещал пополнить ряды курсантов Донецкого юридического института МВД Украины,
– отметили на сайте университета.
В Кривом Роге парень спас животное из воды / Фото Донецкого юридического института МВД Украины
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