В Кривом Роге 9 февраля в один из водоемов на территории Саксаганского района под лед провалилась собака. Из воды животное вытянул 14-летний мальчик.

Парень спас собаку и вместе с ней выбрался на берег. После этого они отправились в корпус Донецкого юридического института.

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Там курсанты отогрели парня и его четвероногого друга и оказали им первую помощь. В казарме института замерзшего ребенка провели в горячий душ и выдали сухую одежду.



Спасенный пес / Фото Донецкого юридического института МВД Украины

Также его напоили чаем и угостили горячим ужином. До приезда бригады скорой помощи состояние мальчика значительно улучшилось.

До приезда скорой парень мог похвастаться здоровым румянцем и пообещал пополнить ряды курсантов Донецкого юридического института МВД Украины,

– отметили на сайте университета.

Отметим! В Днепре пес провалился под лед в местном водоеме. Животное держалось на поверхности из последних сил, его спасли.



В Кривом Роге парень спас животное из воды / Фото Донецкого юридического института МВД Украины

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