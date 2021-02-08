Президент Владимир Зеленский посетил Всеукраинский форум относительно коронавируса "Украина 30".

Мероприятие будет проходить в Киеве с 8 по 10 февраля. Его посетит ряд экспертов и чиновников, которые, в частности, будут отвечать на самые распространенные вопросы украинцев.

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О серии форумов и 30 годовщине независимости

Президент анонсировал серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Он назвал это стартом большого общественного диалога с участием властей, общественности и международных партнеров.

По словам Владимира Зеленского, в течение следующих месяцев, кроме COVID-19, будут поднимать такие важные темы:

безопасности и обороны;

мира и войны;

Крыма и Донбасса;

коммунальных тарифов;

судебной и антикоррупционной системы;

сельского хозяйства;

диджитализации и инфраструктуры;

образования, науки, культуры и спорта;

медицинской и социальной сфер;

украинской промышленности;

экологии;

местного самоуправления.

Зеленский подчеркнул, что в 2021 году Украина будет отмечать 30 годовщину обретения независимости. "Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий", – заверил он.

Президент пообещал, что формат празднования 24 августа будет для Украины беспрецедентным. Мол, 30 лет независимости – не просто знаковая дата, но и время, чтобы подвести предварительные итоги, проанализировать успехи и ошибки.

Глава государства хочет, чтобы Украина создавала и становилась местом действия для новых международных платформ, форматов и институтов, которые объединят различные страны для преодоления глобальных вызовов.

Несколько именно таких форматов обязательно появятся в Украине уже в этом году накануне празднования Дня Независимости. Фактически эти инициативы воплощаются уже сегодня,

– отметил Зеленский.

"И я верю, что обсуждения в последующие 3 дня форума будут способствовать в преодолении COVID-19 и будут полезными не только для Украины, но и для многих других стран мира", – добавил он.

Выступление Зеленского на Всеукраинском форуме "Украина 30": смотрите видео

Ситуация с COVID-19 в Украине: основное

По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 1 246 990 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений болезни умерли 23 644 человека. Выздороветь удалось 1 075 743 пациентам.

случаев коронавируса COVID-19. От осложнений болезни умерли человека. Выздороветь удалось 1 075 743 пациентам. Отметим, что количество тех, кто выздоровел, и инфицированных за предыдущие сутки – почти на одном уровне. Возглавляет рейтинг по количеству новых заболеваний Ивано-Франковщина.

Как заверил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, вакцинация в Украине начнется уже 15 февраля. Однако дату могут сместить, если появятся непредвиденные обстоятельства.

В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX. Первыми начнут прививать медиков и военных в зоне ООС.



Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала