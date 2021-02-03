Фашистский дьявол: на выступление Рабиновича в Раде наложили музыку – курьезное видео
Эмоциональное выступление нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича в Раде развеселило украинцев и его коллег из других фракций. Еще больше смеялись пользователи соцсетей, когда появилось смонтированное видео с выступления, на которое наложили рок-музыку.
Источник: hromadske.ua
Ролик смонтировал журналист издания Богдан Кутепов. Ролик назвали авторским видео.
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"Наш Богдан Кутепов создал неофициальный гимн для ZIK, "112 Украина" и NewsOne – Death Metall Satan Mix 2021", – написали на странице hromadske.ua.
Больше всего пользователи оценили именно текст песни – он состоял именно из фраз Рабиновича. В ролике искаженным голосом Рабиновича говорится о:
- "зеленых";
- фашистских дьяволах;
- "огромной стране".
На выступление Рабиновича наложили музыку: смотрите видео
Эмоциональное выступление Рабиновича: причина
- Рабинович с коллегами из "Оппозиционной платформы – За жизнь" выступил в Раде 3 февраля.
- Его речь была эмоциональной. Причиной стало блокирование телеканалов лидера партии Виктора Медведчука.
- ОПЗЖ прикрывается якобы "давлением на свободу слова". В то же время президент Владимир Зеленский, который и инициировал санкции, заверил, что Украина не против свободы слова, а против пропаганды.
Что сказал Рабинович в Раде: смотрите видео
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