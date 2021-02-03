Эмоциональное выступление нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича в Раде развеселило украинцев и его коллег из других фракций. Еще больше смеялись пользователи соцсетей, когда появилось смонтированное видео с выступления, на которое наложили рок-музыку.

Источник: hromadske.ua

Ролик смонтировал журналист издания Богдан Кутепов. Ролик назвали авторским видео.

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"Наш Богдан Кутепов создал неофициальный гимн для ZIK, "112 Украина" и NewsOne – Death Metall Satan Mix 2021", – написали на странице hromadske.ua.

Больше всего пользователи оценили именно текст песни – он состоял именно из фраз Рабиновича. В ролике искаженным голосом Рабиновича говорится о:

"зеленых";

фашистских дьяволах;

"огромной стране".

На выступление Рабиновича наложили музыку: смотрите видео

Эмоциональное выступление Рабиновича: причина

Рабинович с коллегами из "Оппозиционной платформы – За жизнь" выступил в Раде 3 февраля.

Его речь была эмоциональной. Причиной стало блокирование телеканалов лидера партии Виктора Медведчука.

ОПЗЖ прикрывается якобы "давлением на свободу слова". В то же время президент Владимир Зеленский, который и инициировал санкции, заверил, что Украина не против свободы слова, а против пропаганды.

Что сказал Рабинович в Раде: смотрите видео