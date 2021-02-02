Депутаты ОПЗЖ выступали на русском: мэр Николаева взялся за синхронный перевод – видео
На заседании Николаевского городского совета произошел курьезный инцидент. Депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" отказались во время выступления переходить на украинский язык. Мэр города Александр Сенкевич нашел выход из ситуации.
Источник: НикВести
Политик взялся за синхронный перевод депутатов. Этот случай произошел на сессии Николаевского горсовета во вторник, 2 февраля.
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Когда депутат Владислав Чайка начал свое выступление на русском, это возмутило остальных его коллег в зале. Политика попросили продолжить свою речь на украинском.
В ответ депутат ОПЗЖ заверил, что может говорить как на украинском, так и на русском, мол – ему без разницы. "Мы сейчас занимаемся не политикой, а экономикой", – отметил он.
Курьезный инцидент в городском совете Николаева: смотрите видео "НикВести"
Тогда мэр Сенкевич напомнил ему о языковом законе, согласно которому депутаты должны на сессии общаться на государственном. Чайка же ответил, что "не нарушает Конституцию".
"Я буду вас переводить", – сказал Сенкевич и сразу же выполнил свое обещание. Та же история повторилась и с другим депутатом ОПЗЖ – Александром Медведевым.
Ему, похоже, не понравилась инициатива городского головы. Политик предложил оплатить услуги переводчика-мэра "за счет премий, которые он себе выписывает"
Скандалы с участием депутатов ОПЗЖ в Николаеве
- Отказываться общаться на украинском – это уже "традиция" для депутатов ОПЗЖ в Николаеве. Недавно в скандал попал Руслан Москаленко.
- Политика попросили перейти на государственный язык на заседании депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам. Тот ответил, что не понимает, почему не должен общаться на русском.
- Депутат областного совета от ОПЗЖ Максим Невинчаный и вообще праздновал Новый год по московскому времени. А в своих соцсетях распространял поздравления Владимира Путина.
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