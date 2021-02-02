На заседании Николаевского городского совета произошел курьезный инцидент. Депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" отказались во время выступления переходить на украинский язык. Мэр города Александр Сенкевич нашел выход из ситуации.

Источник: НикВести

Политик взялся за синхронный перевод депутатов. Этот случай произошел на сессии Николаевского горсовета во вторник, 2 февраля.

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Когда депутат Владислав Чайка начал свое выступление на русском, это возмутило остальных его коллег в зале. Политика попросили продолжить свою речь на украинском.

В ответ депутат ОПЗЖ заверил, что может говорить как на украинском, так и на русском, мол – ему без разницы. "Мы сейчас занимаемся не политикой, а экономикой", – отметил он.

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Тогда мэр Сенкевич напомнил ему о языковом законе, согласно которому депутаты должны на сессии общаться на государственном. Чайка же ответил, что "не нарушает Конституцию".

"Я буду вас переводить", – сказал Сенкевич и сразу же выполнил свое обещание. Та же история повторилась и с другим депутатом ОПЗЖ – Александром Медведевым.

Ему, похоже, не понравилась инициатива городского головы. Политик предложил оплатить услуги переводчика-мэра "за счет премий, которые он себе выписывает"

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