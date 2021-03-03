Высший совет правосудия уволил с должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Причина – он угрожал, шантажировал и осуществлял давление на других судей.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что Емельянов, находясь на посту главы Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя главы Высшего хозяйственного суда Украины, использовал служебное положение.

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Почему судью Емельянова уволили

В частности, он оказывал давление на судей по делам до 2014 года, в которых, по его словам, усматривался "государственный вопрос".

В выводах Дисциплинарной палаты указано, что в период 2013 – 2014 годов судья вмешивался в процесс судопроизводства, шантажировал и угрожал судье Хозяйственного суда Киева Алле Прыгуновой, для решения конкретных судебных дел.

Следствием стало формирование в обществе негативного восприятия деятельности судебной власти, негативной оценки эффективности функционирования всей системы правосудия и недоверия к суду,

– подчеркнули в ВСП.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП предоставила свое заключение по Емельяненко еще в 2018 году, совет его поддержал. Но рассмотрение вопроса об увольнении судьи откладывалось аж 5 раз.

Что известно о подозрении Емельянову

В 2016 году Генеральная прокуратура также объявила подозрение судье Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.

Как сообщала программа "Наши деньги. Досудились", в тексте подозрения утверждалось, что Емельянов с коллегой якобы требовал от подчиненных судей принятия нужных решений по определенным хозяйственным делам.

Больше о судье Емельянове, его биографии, а также делах, к которым он может быть причастен, читайте по ссылке.