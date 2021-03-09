В Киеве 9 марта начался съезд судей, на котором должны избрать 4 новых членов Высшего совета правосудия и председателя Конституционного суда. Однако перед этим назначением необходимо полностью очистить ВСП.

И уже новые члены Высшего совета правосудия должны избираться по прозрачному и понятному конкурсу. Такое мнение высказала исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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ВСП имеет чрезвычайно много полномочий, – Каленюк

"ВСП является символом судейской коррупции в Украине. Его нужно очистить перед тем, как выбирать новых членов", – подчеркнула юрист.

Она считает, что прежде всего нужно:

оценить насколько кандидаты являются добродетельными;

пересмотреть их декларацию и предыдущие приговоры;

посмотреть, какое состояние записано на этих судей.

Ведь Высший совет правосудия – это орган, который имеет чрезвычайно много полномочий. Он может увольнять судей, накладывать на них дисциплинарные взыскания. Также имеет определяющую роль при избрании и назначении новых судей.

Съезд судей собирается и без каких-либо конкурсов или публичных обсуждений выбирает еще 4 людей в этот "судейский мордор". Реформы не будет, если без конкурса выберут новых руководителей этого органа,

– подчеркнула Дарья Каленюк.

По ее словам, если все-таки судьи изберут новых членов ВСП, надо действовать исключительно в рамках изменений в закон О судебной системе.

Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" вспомнила, что недавно президент подал законопроект, который предусматривает реформирование ВРП. Но если съезд назначит 4 новых членов органа, нужно будет продвигать в этом законе изменения, которые позволили бы это отменить.

Обратите внимание! В киевском отеле "Президент" утром 9 марта начался 18 съезд судей. В то же время под его стенами протестуют активисты. Они настаивают, что проводить съезд нельзя. А выбирать новых членов ВСП и судью КСУ нужно только после изменения правил избрания.

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