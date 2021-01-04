Глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко выразил надежду, что Верховная Рада в январе 2021 года примет закон, который возобновит работу Высшей квалификационной комиссии судей. Это является одной из самых больших потребностей для работы судебной системы.

Сейчас принцип формирования Комиссии признали частично неконституционным. Об этом Андрей Овсиенко заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, такой "законодательный пробел" стоит как можно быстрее ликвидировать. Овсиенко предположил, что судебной системе Украины нужен закон, который поможет создать Высшую квалификационную комиссию, несмотря на конституционные нормы и ведущие мировые практики.

Этому закону также должна доверять судебная система.

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Глава ВСПУ отметил, что законопроект, который внес Владимир Зеленский, дорабатывают в комитете парламента по вопросам правовой политики. В частности, по его мнению, он выходит на "финишную прямую".

Надеюсь, скоро мы увидим финальную версию законопроекта, который будет внесен в сессионный зал парламента,

– заявил Овсиенко.

Он также предположил, что это может произойти уже в январе 2021 года.

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