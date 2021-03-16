Активисты вышли на акцию поддержки Андрея Антоненко раньше, чем было запланировано. Сначала люди лишь требовали пересмотра меры пресечения, однако впоследствии ситуация изменилась.

Возле здания суда к активистам вышла Юлия Кузьменко и сказала, что и присяжные, и госпожа судья, и собственно стороны защиты прибыли к Фемиде, но ключевого лица – Антоненко – не было. Об этом рассказала корреспондент Марианна Черкасец.

К теме Антоненко не привезли в суд: люди устроили акцию возле СИЗО – фото, видео

Оказалось, что под стены Шевченковского суда Антоненко не привезли по определенным причинам, однако каким – никто так и не понял.

Как разворачивались события

Впоследствии один из активистов предложил в 16:30 перекрыть движение транспорта и впоследствии большой колонной пойти в СИЗО Киева. Однако активисты не дождались соответствующего времени и двинулись к следственному изолятору, где находился Андрей Антоненко примерно в 16 часов.

Активисты двинулись к следственному изолятору: смотрите видео

К Лукьяновскому СИЗО колонной отправились почти 500 активистов. В то же время раздавались разнообразные возгласы и песни, чтобы поддержать заключенного.

Впоследствии выяснили, что заседание снова перенесли, на этот раз на 14 часов 23 марта. Одной из причин является то, что якобы в СИЗО – вспышка коронавируса, однако предварительно Антоненко якобы предлагали присоединиться к заседанию онлайн, но он отказался, отметила корреспондент 24 канала.

Возле Лукьяновского СИЗО зажгли файеры: смотрите видео

Соответствующая акция в поддержку Андрея Антоненко закончилась 16 марта примерно в 17 часов.

Как проходил митинг в поддержку Антоненко: смотрите видео

Дело Антоненко: коротко