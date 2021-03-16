Вышли почти 500 активистов: как проходил митинг в поддержку Антоненко
Активисты вышли на акцию поддержки Андрея Антоненко раньше, чем было запланировано. Сначала люди лишь требовали пересмотра меры пресечения, однако впоследствии ситуация изменилась.
Источник:24 канал
Возле здания суда к активистам вышла Юлия Кузьменко и сказала, что и присяжные, и госпожа судья, и собственно стороны защиты прибыли к Фемиде, но ключевого лица – Антоненко – не было. Об этом рассказала корреспондент Марианна Черкасец.
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Оказалось, что под стены Шевченковского суда Антоненко не привезли по определенным причинам, однако каким – никто так и не понял.
Как разворачивались события
Впоследствии один из активистов предложил в 16:30 перекрыть движение транспорта и впоследствии большой колонной пойти в СИЗО Киева. Однако активисты не дождались соответствующего времени и двинулись к следственному изолятору, где находился Андрей Антоненко примерно в 16 часов.
Активисты двинулись к следственному изолятору: смотрите видео
К Лукьяновскому СИЗО колонной отправились почти 500 активистов. В то же время раздавались разнообразные возгласы и песни, чтобы поддержать заключенного.
Впоследствии выяснили, что заседание снова перенесли, на этот раз на 14 часов 23 марта. Одной из причин является то, что якобы в СИЗО – вспышка коронавируса, однако предварительно Антоненко якобы предлагали присоединиться к заседанию онлайн, но он отказался, отметила корреспондент 24 канала.
Возле Лукьяновского СИЗО зажгли файеры: смотрите видео
Соответствующая акция в поддержку Андрея Антоненко закончилась 16 марта примерно в 17 часов.
Как проходил митинг в поддержку Антоненко: смотрите видео
Дело Антоненко: коротко
- Андрея Антоненко (Riffmaster) подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Антоненко уже более года провел в СИЗО, это привело к существенным проблемам со здоровьем.
- 9 марта Шевченковский районный суд должен был рассмотреть ходатайство об изменении подозреваемому меры пресечения, но заседание не состоялось.
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