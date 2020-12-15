Вырубка лесов на Житомирщине: браконьеры нанесли ущерб на 6,3 миллиона гривен
На территории Бабичовского сельского совета в Житомирской области обнаружили масштабную вырубку лесов. Причиненный ущерб достигает 6,3 миллиона гривен.
Лица нарушителей пока установить не удалось, об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
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Поэтому злоумышленников теперь будут разыскивать правоохранители, которым Госэкоинспекция передала все необходимые материалы проверки.
В Житомирской области незаконно вырубили лес / Фото ГЭИ
Глава учреждения Андрей Малеваный отметил, что злоумышленники должны возмещать убытки, причиненные окружающей среде. Они также должны понести уголовную ответственность.
Система мониторинга DeepForest
Заметим, что в октябре 2020 года в Украине запустили инновационную систему мониторинга DeepForest. Она поможет контролировать вырубку лесов в режиме онлайн, получая данные со спутников.
По подсчетам Госагентства лесных ресурсов, только с 2015 по 2020 год от незаконных вырубок Украина понесла убытки примерно на миллиард гривен. Эта сумма в несколько раз превышает финансирование лесной отрасли.
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