На территории Бабичовского сельского совета в Житомирской области обнаружили масштабную вырубку лесов. Причиненный ущерб достигает 6,3 миллиона гривен.

Лица нарушителей пока установить не удалось, об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

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Поэтому злоумышленников теперь будут разыскивать правоохранители, которым Госэкоинспекция передала все необходимые материалы проверки.



В Житомирской области незаконно вырубили лес / Фото ГЭИ

Глава учреждения Андрей Малеваный отметил, что злоумышленники должны возмещать убытки, причиненные окружающей среде. Они также должны понести уголовную ответственность.

Справка. Незаконная вырубка или перевозка, хранение или сбыт леса наказываются штрафом в размере от 17 до 25, 5 тысяч гривен или 3 годами ограничения или лишения свободы.

Система мониторинга DeepForest

Заметим, что в октябре 2020 года в Украине запустили инновационную систему мониторинга DeepForest. Она поможет контролировать вырубку лесов в режиме онлайн, получая данные со спутников.

По подсчетам Госагентства лесных ресурсов, только с 2015 по 2020 год от незаконных вырубок Украина понесла убытки примерно на миллиард гривен. Эта сумма в несколько раз превышает финансирование лесной отрасли.