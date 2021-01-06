В канун Рождества в Украине все же есть место, где можно встретить настоящую зимнюю сказку. Это украинские Карпаты, где местами выпало до 40 сантиметров снега.

При этом температура воздуха в Карпатах всего на 3 – 5 градусов опустилась ниже нуля. Такие данные приводят станции контроля снеголавинных ситуаций.

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Где в Карпатах больше всего снега

Так, самый высокий снежный покров на горе Пожижевской. Здесь он местами составляет 20 – 38 сантиметров, а температура воздуха – около -3,6 градусов.

Также много снега на горе Плай. Здесь его высота местами колеблется в пределах 18 – 31 сантиметра. Темпретура воздуха около -4 градуса.

Не отстает и гора Поп Иван Черногорский. Точной информации о высоте снежного покрова нет, да судя по фото, он не уступает Плаю. А температура воздуха здесь ощутимо ниже -8 градусов.

Значительно меньше снега на горе Драгобрат, но он хотя бы есть. В основном белый покров имеет 8 сантиметров, а температура воздуха – менее 5 градусов.

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