В Печерском районе Киева ограбила квартиру генерального продюсера медведчуковского медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова. Инцидент произошел вечером 6 февраля.

В состав вышеуказанной акционерной компании собственно и входят заблокированные в Украине телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".

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Детали ограбления квартиры Семенова

Инцидент произошел в период между 18:00 и 19:00.

Элитный жилой комплекс, где проживает Семенов, располагается на бульваре Леси Украинки.

Злоумышленники проникли в квартиру продюсера с помощью подбора ключа.

Вынесли из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент 3 миллионов 346 тысяч гривен) и драгоценностей на 5 миллионов гривен.​

Заметим, что замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии PavlovskyNews подтвердил факт преступления. Он отметил, что правоохранители открыли уголовное производство. Правда, больше деталей чиновник не обнародовал.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями правоохранительных органов. Как только мы узнаем дополнительную информацию – обязательно ее сообщим.

Интересные моменты

28 января в заявлении телеканала "112 Украина" по решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось, что генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов заразился коронавирусом и не мог принять участие в заседании регулятора (тогда Нацсовет оштрафовала "112 канал" за разжигание вражды и пророссийскую риторику).

В 2019 году Медведчук руками Козака приобрел еще и телеканал ZIK. И в итоге вещатель вошел в состав "Новостей". Впоследствии на закрытой встрече с сотрудниками Алексей Семенов назвал себя "прокладкой между собственником и работниками". Также он пообещал не вводить цензуру.

Кто такой Алексей Семенов? Это российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине. Как генеральный продюсер он работал над запуском или перезапуском информационных телеканалов "112 Украина" (2013–2014 годы) и NewsOne (2015–2017 годы). В 2017 году возглавил телеканал Tonis, который переформатировал в информационный "Прямой канал". Но после ушел оттуда, вероятно, из-за того, что вещатель перешел в руки пятого президента Петра Порошенко. Кроме того, когда в 2018 году Тарас Козак в интересах Виктора Медведчука приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости".

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Что этому предшествовало



Санкции против Тараса Козака и каналов Медвечука / инфографика 24 канала