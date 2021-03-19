Действия Кремля спровоцировали рост рейтинга российского оппозиционера Алексея Навального. Соответственно, в случае проведения честных выборов, он мог бы стать новым президентом России.

Сейчас россияне готовы к изменениям в стране. Об этом в программе "Что это было" рассказал российский предприниматель из Лондона Евгений Чичваркин.

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Российский миллионер объяснил, что администрация Владимира Путина сделала все, чтобы рейтинг Навального "пробил планку" выборности.

Если завтра выборы, он (Навальный – 24 канал) вынесет просто вперед ногами Путина. Если честные выборы,

– считает Евгений Чичваркин.

Шанс для нового президента

В то же время он отметил, что президентом России может стать не только Навальный. По словам предпринимателя, это может быть любой человек, которого выберет народ.

По мнению Чичваркина, любой честный и ответственный человек с русскими корнями, который имеет определенные достижения, – может быть гораздо лучше на посту президента, чем Путин.

"Шанс стать президентом будет, если будет запущен политический процесс, человек проявит себя с политической точки зрения и подберет правильные слова. Это может произойти достаточно быстро", – сказал российский предприниматель.

Он отметил, что так, как политического процесса в России давно не было, – нет сильных политических институтов. Когда давление пропаганды будет чем-то снижено, люди будут готовы услышать новое.

Люди устали от отсутствия свободы и снижения доходов,

– сказал Евгений Чичваркин.

Интервью с Евгением Чичваркиным: смотрите видео 24 канала

Обратите внимание! По данным " Левада-центра" в 2020 году рейтинг Алексея Навального вырос вдвое. В его отравление верит примерно треть россиян.