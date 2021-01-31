Власти собираются реформировать пенсионную систему, делать ее трехуровневой, накопительной. Впрочем, от критиков по этому поводу звучат опасения, что ничего из этого не выйдет – что те накопления или обесценятся, или же будут разворованы из частных пенсионных фондов.

Джерело: "Думки мої тихі" на 24 каналі

Побоювання ці цілком обрунтовані – утім, це все одно буде кращим варіантом, аніж нічого не чіпати й залишати усе так, як воно нині працює. Про майбутню пенсію, якої в мене, схоже, взагалі не буде, попри те, що я усе своє життя офіційно пропрацював й щомісяця віддаю півзарплати податками державі – у новому випуску.

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По факту, з грошима, що я вже 17 років поспіль сплачую в державний Пенсійний фонд – вже втекли, адже я їх, ймовірніше за все, ніколи і не побачу.

Нинішня пенсійна система, що зветься солідарно, дісталася нам в спадок від радянського союзу – але в реаліях сьогодення вона не працює так, як працювала 50 років тому. Наразі вона нечесна, фактично шахрайська і краще взагалі без неї, аніж з такою, якою є тепер.

Що не так з пенсійною системою

Що з нею не так – розкажу на власному досвіді 40-річного чоловіка, який офіційно при роботі ще з третього курсу університету. Так от, я ніколи за ту пенсію й не думав, бо, здавалося, воно мені дуже далеким.

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Проте сьогодні зацікавився: зайшов в особистий кабінет на сайті пенсійного фонду, де розписані всі мої прибутки та внески і де вже наперед порахована моя пенсія – і знаєте, я просто в шоці від того, що я там побачив.

Якщо коротко – не буде мені пенсії, я просто навряд чи до неї доживу, а якщо доживу – то вона буде мені недовго і мізерною.

Я все життя пропрацював офіційно з відрахуваннями державі та Пенсійному фонду, мені зараз 42 роки, але оскільки попередні влади зробили подарунок із відтермінуванням віку виходу на пенсію – то мені пенсія буде аж з 2044 року, тобто ще 23 роки треба працювати – щоб у 2044 році почати отримувати аж 2233 гривні і 59 копійок пенсії щомісяця, це натепер аж 80 доларів.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Джерело: Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу

Саме так нинішня пенсійна система, виявляється, працює – це при тому, що і ти сам, і роботодавець за тебе кожного місяця протягом 45 років віддаєте ще практично половину зарплати податками державі, але ти за це у свої 65 років, якщо доживеш, матимеш аж 80 доларів.

Водночас варто розуміти, що середній вік чоловіків в Україні – це 66 років, тобто 45 років свого життя українець сплачує до пенсійного фонду космічні відрахування, щоби потому аж 12 разів отримати по 2 тисячі.

Нечесна схема

Як на мене – це реально якась нечесна, шахрайська схема з виманювання грошей. Адже якби роботодавець, замість віддавати державі та Пенсійному фонду півзарплати податків та відрахувань, просто віддав би їх мені в конверті, а я б їх клав в банк на депозит – то я вже зараз був би мільйонером та мав можливість піти на заслужений відпочинок.

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Водночас мені би вже зараз щомісяця "капало" відсотками з депозиту значно більше, аніж ті нещасні 80 доларів, заради яких мені ще чверть століття доведеться офіційно працювати, віддаючи при цьому державі півзарплати щомісяця.

Тобто нинішня пенсійна система точно збиткова, вона нечесна для тих, хто працює, тому і має бути заміненою на щось інше, на накопичувальну, до прикладу, як те пропонує нинішня влада.

Чому не можна залишати систему

До речі, ще один аргумент, чому не можна залишати нинішню систему, навіть якщо закрити очі, що ти платиш туди більше, аніж потому отримуєш – якщо її залишити, то я взагалі ризикую у 2044 році ані копійки пенсії не отримати.



Нинішня пенсійна система – збиткова / Фото ТСН

Адже натепер – умовно – 20 мільйонів українців працюють і утримують 10 мільйонів пенсіонерів. Водночас Пенсійний фонд вже каже, що має дефіцит у половину свого бюджету, тобто від працюючих 20 мільйонів українців йому приходить вполовину менше грошей, аніж фонд потребує, щоб виплачувати пенсіонерам обіцяні гроші щомісячно.

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Тобто ситуація критична вже натепер, а через 25 років вона лише погіршиться – через демографічну кризу та старіння нації в нас буде, ймовірно, лише 10 мільйонів працівників, які змушені будуть утримувати 20 мільйонів пенсіонерів.

Якщо Пенсійному фонду вже не вистачає половини грошей на виплати, то за чверть століття, коли я вийду на пенсію, грошей у тому фонді буде вистачати лише на зарплатню його директору, тобто мені платити пенсію їм не буде з чого, попри те, що я все життя відраховую їм величезні гроші.

Тому реформувати пенсійну систему точно треба, бо та що є нині – вона нечесна та шахрайська. Пенсійний фонд каже, що позичає в мене мої гроші, щоб пізніше мені їх віддати, але позичає він їх:

примусово;

позичає вже знаючи, що віддавати їх не буде.

Щоб не запропонувала влада як реформу Пенсійного фонду, які б там не були ризики знецінення чи втрати накопичень – воно усе одно буде кращим за те, що ми маємо нині. Тому хай роблять, бо в цьому випадку – гірше вже бути не може.