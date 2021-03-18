Служба безопасности Украины разоблачила группу злоумышленников, которые выдавали себя за представителей известных брокерских компаний и выманивали у иностранцев деньги. Клиенты должны были вроде бы заработать на бирже.

По данным спецслужбы, преступную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. В частности, они координировали деятельность трансграничного механизма мошенников.

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Как действовали злоумышленники

В СБУ сообщили, что злоумышленники звонили гражданам Евросоюза и СНГ от имени известных брокерских компаний и предлагали заработать на торговле:

валютой;

криптовалютой;

ценными бумагами;

нефтью;

золотом.

Группа злоумышленников гарантировала клиентам высокие прибыли в течение короткого времени. Однако после того, как мошенники получали крупную сумму денег, они забирали ее себе и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции,

– сообщили в СБУ.

После того, как они получали "комиссию", сразу прерывали связь с клиентом.

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Правооохранители уже провели обыски в местах проживания организаторов и участников группировки и расположения колл-центров. Сейчас по делу идет следствие.